Il Frosinone ce l’ha fatta. Dopo due grandi delusioni i ciociari hanno ottenuto la promozione. Un anno fa furono eliminati in modo incredibile dal Carpi nella semifinale playoff, dopo aver ceduto il passo al Verona, per differenza reti nei confronti diretti nella stagionale regolare. Quest’anno la promozione diretta è svanita allo stesso modo (il Parma è salito direttamente), ma il matchpoint era ancora più grosso, perché bastava battere il Foggia all’ultima giornata per fare festa. La festa c’è stata, ma con un mese di ritardo. Con la promozione del Frosinone si completa il quadro delle partecipanti alla Serie A 2018-2019.

La finale playoff. Il Palermo mercoledì scorso ha vinto per 2-1 al Barbera, rimontando un gran gol di Ciano e trascinato da un La Gumina ispiratissimo. I siciliani a Frosinone hanno due risultati a disposizione su tre. Il primo tempo è abbastanza bloccato, la squadra di casa naturalmente ci prova di più, ma senza grande fortuna. Nella ripresa dopo sette minuti arriva l’1-0 del Frosinone. Dopo una combinazione veloce il pallone arriva a Maiello che con un tiro bellissimo batte Pomini. Esplode lo ‘Stirpe’. Il Palermo reagisce con forza e poco dopo si procura un calcio di rigore. L’arbitro però dopo averlo decretato torna sui suoi passi e fa bene perché il fallo su Coronado era al limite dell’area. Quella decisione scatena delle feroci polemiche, il clima è furente. L’ultima mezz’ora è ad altissima intensità, il Palermo ci prova, mette in mezzo tanti palloni, ma il gol non lo trova e alla fine c’è il 2-0 di Ciano. Il Frosinone torna in Serie A. Anche se Zamparini protesta e presenta reclamo.

Le squadre che giocheranno la Serie A 2017-2018: Atalanta, Bologna, Cagliari, Chievo, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese.

Le tre squadre che arrivano dalla Serie B sono Empoli, Parma e Frosinone. La Juventus, il Napoli, la Roma e l’Inter giocheranno in Champions, mentre Lazio, Milan e Atalanta faranno l’Europa League. L’Emilia Romagna avrà la bellezza di quattro squadre (Spal, Sassuolo, Bologna e Parma). Solo il Napoli rappresenta il Sud.