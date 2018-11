La dodicesima giornata di Serie A si svilupperà sulle ormai consuete otto fasce orarie diverse, ma non potendosi giocare di lunedì per via della sosta per le nazionali il programma si aprirà di venerdì con l’anticipo tra Frosinone e Fiorentina. Un match molto importante per entrambe le squadre che sono in serie positiva, ma che hanno bisogno di un successo per fare un salto di qualità.

Quando si giocherà Frosinone-Fiorentina

Al ‘Benito Stirpe’ scenderanno in campo il Frosinone e la Fiorentina, il calcio d’inizio è previsto per le 20.30 del 9 novembre. La squadra di casa ha ottenuto cinque punti nelle ultime tre partite, ma in casa quest’anno ancora non è riuscita a vincere. Mentre i viola hanno pareggiato 1-1 le ultime due sfide, con Torino e Roma.

Dove vedere in tv Frosinone-Fiorentina

L’anticipo del venerdì è un’esclusiva di Sky, che trasmetterà in diretta l’incontro sui canali 202 e 251. La telecronaca sarà affidata a Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. Il match sarà visibile anche in streaming con SkyGo e sui canali Sky del digitale terrestre.

Le quote dell’anticipo del venerdì della 12a giornata

Fiorentina nettamente favorita. Il successo dei viola è quotato 1.70, il pareggio a 3.60, mentre la vittoria del Frosinone è data a 5.25. Il risultato più probabile per i bookies è l’1-0 della Fiorentina (6.50). Il 3-1 dei viola è quotato 15, mentre il 2-1 dei ciociari a 17. Lo 0-0 è quotato 10.

Le probabili formazioni di Frosinone-Fiorentina

Qui Frosinone . Ciano, giocatore fondamentale per Moreno Longo, si è fermato in allenamento per un problema al flessore e dovrà saltare il match. In avanti toccherà certamente a Joel Campbell, Vloet e a Ciofani. Confermato sulla fascia Beghetto. Non è al meglio l’ex Toro Molinaro.

. Ciano, giocatore fondamentale per Moreno Longo, si è fermato in allenamento per un problema al flessore e dovrà saltare il match. In avanti toccherà certamente a Joel Campbell, Vloet e a Ciofani. Confermato sulla fascia Beghetto. Non è al meglio l’ex Toro Molinaro. Qui Fiorentina. Pioli ha scelto il larga parte i suoi titolari, che sono ben nove. Sono invece due i classici ballottaggi. Si giocano il posto a metà campo Gerson e Edimilson Fernandes, con il primo favorito, mentre in attacco forse avrà un’altra chance Pjaca, che ha lasciato il posto a Mirallas nelle ultime due partite.

Frosinone (3-4-3): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Campbell, Vloet; Ciofani. All. Longo

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic; Pezzella, Vitor Hugo; Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. All. Pioli