Frecciata del Napoli alla Juventus? Subito dopo la sconfitta di Firenze la società azzurra si è trincerata dietro un silenzio di delusione, tranne Maurizio Sarri che si è presentato ai microfoni nel post partita del Franchi; ma oggi, attraverso i suoi canali social, il club azzurro ha postato un messaggio in cui è impossibile non leggere un chiaro riferimento a ciò che è successo sabato sera a San Siro tra l'Inter e la Juventus. Sembra una lettera di un padre al figlio che spiega cosa vuol dire essere tifosi del Napoli anche dopo una sconfitta così cocente come quella di Firenze:

Ieri, dopo la partita, ho chiamato mio figlio. Era molto triste. Gli ho detto che non doveva esserlo, ma lui: «la frustrazione va oltre la tristezza». Gli ho risposto che «si deve accettare la sconfitta con orgoglio quando ci si è battuti a testa alta e con il cuore». Essere “azzurri” significa vincere facendo leva soltanto sulle proprie forze. Le nostre vittorie valgono oro e sono la gioia dei tifosi napoletani che, nel mondo, soffrono, gioiscono per la loro squadra e possono dire con orgoglio #ForzaNapoliSempre. Ma veramente sempre.

San Paolo verso il pienone contro il Torino

La situazione di classifica non è delle migliori e il divario con la Juventus in testa alla classifica sembra difficilmente colmabile in tre giornate ma, nonostante ciò, i tifosi azzurri riempiranno il San Paolo nel match di domenica pomeriggio con il Torino dell'ex Walter Mazzarri. In sole tre ore di prevendita sono stati staccati già 11 mila tagliandi ed è pronosticabile uno stadio quasi sold out.