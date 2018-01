La sua carriera da calciatore gli ha regalato molte vittorie e alcuni trofei importanti, come la Coppa del Mondo del 1998 e quella per l'Europeo di due anni più tardi. Per Frank Lebouef, però, il calcio rappresenta il passato. L'ex difensore del Chelsea e della nazionale francese, sta infatti raccogliendo consensi anche come attore teatrale e cinematografico ed è già conosciuto anche a Hollywood dove ha già recitato in diversi film tra cui "La teoria del tutto": uscito nel 2014 e apprezzato da pubblico e critica.

Per il 50enne nativo di Marsiglia, si tratta di una grande soddisfazione che ora può condividere anche con Jade: la figlia maggiore, nata 26 anni fa dal suo primo matrimonio con la moglie Beatrice. L'avvenente ragazza, che da qualche tempo fa la modella a Los Angeles e che si è già fatta conoscere per i suoi provocanti scatti sexy postati su Instagram (dove può contare su migliaia di follower), è anch'essa rimasta affascinata dal grande schermo e sarebbe tornata in Francia proprio per partecipare ad alcuni casting cinematografici.

Sul set con la figlia?

Dopo aver publicato, nel marzo dello scorso anno, una fotografia in topless per celebrare la Giornata mondiale della donna, Jade Lebouef è così intenzionata a seguire le orme del padre e a sfondare anche nel cinema. In attesa di capire quanta strada farà la ragazza, e se riuscirà magari a recitare insieme a lui, l'ex giocatore del Chelsea ha recentemente raccontato com'è nata la sua passione per la recitazione in un'intervista pubblicata dal tabloid "The Sun".

"Quando ho lasciato il calcio, sono andato a Los Angeles – ha spiegato Lebouef – Ho lavorato e studiato per quattro ore al giorno, per due anni, per imparare a recitare. Per me è come essere tornato alla mia prima passione, dato che volevo fare l'attore sin da quando ero bambino. Questo per me è solo l'inizio di un'altra carriera e non voglio fermarmi a ciò che ho già fatto. Scambiare la medaglia di Francia '98 con un Oscar? Perché farlo se posso avere entrambi. Comunque alla Coppa del Mondo, ora come ora preferirei vincere un premio come miglior attore".