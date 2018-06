Non è stata una prestazione memorabile quella offerta dalla Francia nell'amichevole contro gli Stati Uniti. La rappresentativa transalpina, tra le favorite per il prossimo Mondiale, non ha brillato riuscendo a strappare un pareggio nel finale grazie ad un gol di Mbappé. Una serata non particolarmente brillante per Bleus che hanno rischiato anche di perdere Olivier Giroud a pochi giorni dal fischio d'inizio di Russia 2018. Il motivo? Un terribile scontro aereo con l'avversario Miazga: un testa contro testa, che ha costretto entrambi alla sostituzione.

Francia-Usa, terribile scontro tra Giroud e Miazga

Tutto è accaduto intorno al 55′ quando sugli sviluppi di un corner per la Francia nel corso della classica mischia in area, l'attaccante trasferitosi pochi mesi fa dall'Arsenal al Chelsea è entrato in rotta di collisione con il difensore avversario. Un testa contro testa impressionante per i due calciatori rimasti a terra tra la preoccupazione dei compagni di squadra e dell'arbitro che ha subito permesso l'ingresso sul terreno di gioco dei sanitari. Una scena che ha fatto preoccupare tutti, con il volto di Giroud e Miazga ricoperto di sangue.

Le conseguenze dello scontro per Giroud e Miazga

Entrambi sono stati costretti alla sostituzione, nonostante il francese abbia provato a restare in campo con il turbante. Fortunatamente per i due calciatori, oltre ad una leggerissima commozione cerebrale, sono stati necessari solo i punti di sutura, scongiurando il rischio di guai peggiori. Per l'attaccante della Francia, taglio vistoso di 6 centimetri curato con altrettanti punti di sutura, mentre è andata peggio all'avversario ricucito con 15 punti.

Giroud e la partecipazione ai Mondiali 2018

Se Miazga però potrà recuperare senza problemi, dovrà stare molto attento Giroud a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali. A fare il punto della situazione ci ha pensato il suo ct Deschamps che ha scongiurato il rischio di eventuali forfait a Telefoot: "Ha un bel taglio di sei centimetri in testa, ma gli hanno applicato alcuni punti. Non c'è ragione di preoccuparsi però, sarà pronto per la partita inaugurale contro l'Australia di sabato. Non ho ancora fatto il punto con lui stamattina, ma non c'è motivo per cui non dovrebbe essere in forma per il Mondiale".