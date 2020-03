Il rapporto tra il Paris Saint-Germain e Mauro Icardi è ormai ai minimi termini. L'attaccante argentino, reduce da una fugace apparizione di soli quindici minuti in occasione della recente semifinale di coppa di Francia contro il Lione, sarebbe infatti diventato un corpo estraneo e avrebbe contro non solo l'allenatore Thomas Tuchel (che lo ha relegato al ruolo di panchinaro preferendogli Cavani) ma anche alcuni giocatori importanti dello spogliatoio parigino: su tutti Neymar e Mbappé.

Il momento difficile dell'ex capitano dell'Inter (che è ancora proprietaria del suo cartellino), ha così spinto i giornali francesi e italiani a ridisegnare il futuro di Icardi tracciando una suggestiva strada di mercato per la prossima estate. Come ha scritto ‘Tuttosport', la Juventus sarebbe infatti pronta a tornare alla carica e a proporre al club francese (che nel frattempo dovrebbe riscattare il giocatore dal club nerazzurro) una trattativa interessante che prevede anche l'inserimento di alcune contropartite tecniche.

Il lavoro sottotraccia di Paratici e Wanda Nara

La società bianconera continua dunque seguire da vicino la situazione con Paratici che è sempre in contatto con Wanda Nara: quest'ultima allettata dall'idea di un ritorno in Italia del marito. Al termine della stagione il ‘tormentone' Icardi rischia dunque di infiammare il prossimo mercato estivo, coinvolgendo anche nomi come quelli di De Sciglio e Pjanic: giocatori graditi alla dirigenza del PSG e al presidente Al-Khelaifi.

Nonostante i venti gol in stagione (12 in campionato, 5 in Champions League e 3 in Coppa di Lega), Mauro Icardi non è dunque riuscito a legare con l'ambiente parigino e con le stelle più luminose della formazione campione di Francia in carica: giocatori che anche nelle recenti uscite hanno dimostrato di snobbare l'argentino e di voler giocare senza di lui.