La notizia del giorno è stata senza dubbio il rinvio di cinque partite della ventiseiesima giornata di Serie A. Una decisione che ha creato non poche polemiche. Ci saranno, lunedì sera dopo il Monday Night, così delle squadre con una partita in meno, altre con due e squadre invece che saranno sempre scese in campo. Tra queste anche la Roma. E alla vigilia della partita con il Cagliari il tecnico Fonseca ha criticato anch’egli la scelta della Lega di Serie A, ma a differenza di molti altri il portoghese ha detto che a questo punto era meglio rinviare tutto il turno di campionato.

Anche Fonseca critica la decisione della Lega di Serie A

A causa del Coronavirus la Lega di Serie A prima ha imposto di giocare cinque partite (quelle da disputare nelle zone colpite dal contagio) a porte chiuse e poi ha deciso di rinviarle al 13 maggio.. Paulo Fonseca ha contestato questa scelta e l’ha soprattutto motivata:

Le autorità stanno prendendo le migliori decisioni in questo momento difficile, io mi fido di quanto stanno facendo. A mio avviso, per non avere problemi di regolarità sportiva, se non si gioca una gara era meglio non far disputare anche le altre. Se si gioca una, si giocano tutte, a porte aperte o chiuse.

La formazione della Roma per la partita con il Cagliari

Fonseca ha annunciato innanzitutto il forfait di Veretout, ha detto che Diawara è in via di recupero, mentre Pastore difficilmente tornerà presto. A Cagliari non ci sarà Lorenzo Pellegrini e soprattutto giocherà Kalinic, che dovrebbe far rifiatare, solo per la seconda volta in campionato, Dzeko: