Quel fendente avrebbe potuto recidergli la giugulare. E allora per la guardia pugnalata al collo da un tifoso del Marsiglia ogni soccorso sarebbe stato inutile. L'aggressione che avrebbe potuto uccidere l'agente in servizio nei pressi dello stadio ‘San Mames' di Bilbao è avvenuta mentre Athletic e Olympique Marsiglia erano in campo per il ritorno degli ottavi di Europa League. A passare il turno sarà il club transalpino ma a uscire sconfitti saranno i suoi tifosi per quanto accaduto nella città basca sia prima sia durante il match di coppa.

Gli ultrà francesi, già protagonisti all'andata della gazzarra nella quale perse la vita un poliziotto (stroncato da un infarto, il cuore non resse alla sollecitazione di quei momenti), prima hanno provocato incidenti e alimentato panico poi hanno avuto lo stesso atteggiamento ostile e pericoloso anche allo stadio. Non era euforia eccessiva ma una forma di violenza: accendono fumogeni e li lanciano all'entrata in campo delle squadre causando anche il ferimento di una ragazza. Si fa fatica a contenerne ‘l'esuberanza' e, quando la situazione diventa ingestibile per la recidività dei comportamenti, la polizia basca decide d'intervenire in maniera energica effettuando cariche per placare i bollenti spiriti.

Secondo le ultime notizie rilanciate dai media iberici due steward sono rimasti feriti, uno al collo e uno alla mano. Entrambi sono stati portati in ospedale ma le loro condizioni non sembrano preoccupanti anche se a destare maggiori timori è la lesione inflitta al primo steward in servizio nell'impianto. Per il colpo ricevuto ha rischiato danni ben più gravi. Conclusa la gara, è scattato il giro di vite nei confronti dei facinorosi: in base alle informazioni raccolte da Mundo Deportivo sono 3 gli ultras del Marsiglia che sono stati arrestati per gli incidenti avvenuti al ‘San Mames'.