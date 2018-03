Pessima figura per Jamie Carragher, ex giocatore del Liverpool, leggenda dei reds e del calcio inglese, oggi apprezzato commentatore delle partite di Premier League. Ha sputato in faccia ad una ragazzina, mentre lui era alla guida di una automobile. Poi, le scuse, ma il video che ha ripreso il tutto ha inchiodato Carragher facendo subito il giro del web dove si è scatenata la rabbia di tifosi e persone comuni.

Il fatto di essere stato provocato non è una scusante. Ad una certa età e con il ruolo che si ricopre si ha anche l'obbligo di sapersi gestire e controllare. Senza parlare dell'aspetto squisitamente umano, fatto di buon senso ed educazione. Ma tutto ciò sembra essere mancato a Jamie Carragher, opinionista sportivo oggi, stella del Liverpool in passato. Che adesso rischia il proprio posto di lavoro, a seguito del video pubblicato sul web da parte di chi ha subito l'oltraggio.

Il caso ha voluto che mentre era a bordo della sua automobile subito dopo aver commentato il match perso dal Liverpool in casa del Manchster Unitd, Carragher abbia incrociato un'altra macchina guidata da un tifoso del Manchester United. Il tifoso riconoscendo Carragher e la sua fede per i reds lo ha subito schernito deridendolo per la sconfitta e riprendendolo con la telecamera del suo smartphone

Jamie Carragher, di tutta risposta, ha sputato di rimando. Il problema è che ha colpito la ragazzina che era sul posto del passeggero, di soli 14 anni che è rimasta scioccata dalla vicenda. Subito messa in rete e subito scatenante una ‘shit storm' multimediale nei confronti dell'ex giocatore. Che la sera stessa si è scusato con la famiglia della ragazza rilasciando dichiarazioni in cui si autocondannava.

Mi sono scusato personalmente con tutta la famiglia questa sera. Era la terza o quarta volta che venivo provocato mentre guidavo in autostrada e ho perso il controllo. Questa però non è una giustificazione, chiedo scusa.

Il punto però è che adesso Carragher rischia il proprio posto di lavoro come commentatore sportivo sui canali SkySport inglesi. E il tutto sarà difficile poterlo dimenticare da un giorno all'altro.