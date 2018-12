Nelle partite domenicali della 15a giornata di Serie B c’è stato il risveglio del Livorno che in casa, trascinato da un grande Diamanti (due gol e un assist), ha sconfitto per 3-1 il Foggia. Le due squadre adesso sono appaiate, ma sono in fondo in classifica. I rossoneri, che hanno comunque recuperato perché sono partiti con una pesante penalizzazione, hanno deciso di esonerare il tecnico Grassadonia, che già da qualche giorno traballava. La notizia non è ancora ufficiale, ma la decisione è stata presa. Il sogno del Foggia è rappresentato da Gigi Delneri, che con i rossoneri ha giocato per sei stagioni negli anni Settanta.

Grassadonia verso l’esonero, il Foggia cambia allenatore

I rossoneri non vincono da sette partite, la piazza contesta da un po’, la società adesso ha deciso di cambiare la guida tecnica, Grassadonia nelle prossime ore verrà esonerato. Prima di dare l’annuncio ufficiale il Foggia cercherà di trovare l’accordo con un nuovo tecnico si fanno tre nomi: quelli di Gigi Delneri, il preferito della dirigenza, di Fabio Gallo, che ha guidato lo Spezia lo scorso anno, e di Drago, ex di Crotone e Cesena.

in foto: Grassadonia verso l’esonero.

Delneri e la corte del Foggia

L’idea della proprietà dei rossoneri è a dir poco affascinante. Il tecnico friulano Foggia la conosce molto bene perché con i satanelli ha giocato per sei stagioni, in due periodi diversi: dal 1972 al 1974 e dal 1975 al 1978. Delneri non allena in Serie B da quasi vent’anni. Con il Chievo conquistò la promozione nella stagione 2000-2001, poi per lui c’è stato solo il grande calcio. Tre stagioni con i veronesi in Serie A, poi il Porto, la Roma, la Sampdoria, la Juventus e nelle ultime stagioni l’Udinese. Il Foggia sogna, non sa se Delneri accetterà ma intanto ci prova e chissà cosa accadrà, magari l’allenatore friulano non dica di sì alla romantica proposta.