Una notizia bruttissima, di quelle che non si vorrebbero mai dare. Antonio Cianci, magazziniere del Foggia Calcio è morto questa mattina in un incidente stradale. L'uomo, 38 anni, lascia moglie e figlia. Un grave lutto ha colpito e scosso la società pugliese che appreso quanto accaduto questa mattina intorno alle 9 lungo la strada provinciale che unisce il capoluogo a Troia (una bretella d'asfalto dove spesso sono avvenute tragedie di questo tipo in passato). A bordo della vettura c'era anche un calciatore, Pertosa: rimasto illeso, a differenza del conducente che ha perso la vita nella carambola, il difensore rossonero è stato subito trasportato in ospedale per controlli.

La dinamica dell'incidente mortale

Le indagini e la ricostruzione dell'incidente sono già scattate. In particolare gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco accorsi sul posto proveranno a capire cosa ha causato lo sbandamento improvviso del veicolo. La dinamica dello schianto è stata terribile: Antonio Cianci ha perso il controllo del mezzo finito fuori dalla carreggiata. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto è stato impossibile salvare la vita al magazziniere del Foggia mentre le prime cure sono state somministrate al giocatore ancora sotto shock.

Viaggiavano insieme per recarsi al campo d'allenamento

La carambola fatale è avvenuta questa mattina, sia Cianci sia Pertosa viaggiavano insieme per recarsi al campo d'allenamento. Una situazione come altre, non era certo la prima volta che percorrevano quel tratto di strada. Questa volte, però, la sorte ha scritto per entrambi un finale differente: l'uomo al volante è deceduto – con ogni probabilità poco dopo l'impatto violento della vettura – mentre, sia pure stordito e comprensibilmente scosso, il calciatore si è salvato uscendo malconcio (ma vivo) dall'abitacolo.