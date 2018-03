La rinascita dell'Italia deve passare obbligatoriamente dal fallimento mondiale. Perché non ricapiti mai più e si possa trarne il corretto insegnamento in vista dei prossimi Europei e poi per l'appuntamento del 2022. E' il pensiero di Alessandro Florenzi che era presente nell'avventura sfortunata con Ventura ed è ancora stabilmente al centro del progetto futuro. Un filo conduttore, insieme alla ‘vecchia guardia‘ che avrà il dovere di spiegare asi nuovi arrivati l'importanza di dedicare anima e corpo alla causa Italia al di là di tutto e tutti.

Doppio test ‘mondiale'

Il doppio incontro con nazionali di grido, come Argentina e Spagna, per gli Azzurri sarà un duplice test dal sapore Mondiale, non delle semplici amichevoli di passaggio. Lo spirito dovrà essere questo per poter ripartire e riuscire a rialzare la testa sin da subito. Senza dover attendere la nomina del nuovo ct o perdere ulteriore tempo. Anche se non cancellerà la vergogna dello spareggio perso, sarà comunque una prima pietra su cui ricostruire.

La macchia del fallimento con la Svezia

Il campo chiama e tutti siamo curiosi di vedere come l'Italia abbia metabolizzato la sconfitta mondiale. Che ha lasciato il segno, ha ribaltato la Federcalcio, disarcionato ciò che c'era e che sta ricostruendo dalle fondamenta. Ma come per un club, anche la Nazionale ha bisogno del conforto dei risultati non solo di progetti e programmi futuri.

Siamo consapevoli che abbiamo fatto una brutta figura per tutta l'Italia. È stata sicuramente colpa nostra. Quella gara rimarrà impressa nella mente di tutti, perché ha dato un grande dispiacere a noi e a tutta l'Italia. Non credo che due o tre partite, due-tre vittorie, basteranno per levare questa macchia. Ci vorrà tempo, ci vorrà pazienza e ci vorrà organizzazione

Progetto, gruppo, mentalità

Per Alessandro Florenzi, però, la strada intrapresa è già quella giusta, quella del cambio radicale degli organi federali e dello staff. Un risanamento obbligato che permetta l'immissione di forze nove e di una mentalità diversa, da trasmettere poi a chi scenderà in campo. Da subito, perché il riscatto passa anche dai prossimi impegni