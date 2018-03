Ci vedremo al San Paolo e ci scambieremo la maglia, fieri della nostra forza e più forti del nostro destino.

Le parole che a settembre scorso Florenzi dedicò all'attaccante del Napoli, Milik, sono il migliore bigliettino da visita per la super sfida che questa sera si giocherà al San Paolo. Un messaggio che il calciatore della Roma scrisse su Twitter poco dopo l'infortunio (l'ennesimo) capitato all'attaccante polacco: rottura del crociato del ginocchio destro, l'articolazione fece crac al termine della gara giocata a Ferrara con la Spal e lo costrinse alla seconda operazione nel giro di un anno (in precedenza aveva subito la stessa lesione al ginocchio sinistro), con tanto di riabilitazione e lungo periodo di stop.

L'ex Ajax è pronto: Sarri attendeva solo un suo cenno per riportarlo tra i convocati, perché tornasse a respirare il clima partita, perché fosse di nuovo in gruppo a bordo campo, perché tornasse a segnare. Assente da fine settembre, ‘Arcadio' festeggerà il suo ritorno cinque mesi dopo essere finito sotto ferri. Ha atteso 40 giorni in più rispetto alla volta scorsa ma la prudenza non è mai troppa ed era giusto adottare tutte le precauzioni del caso anche alla luce di quanto accaduto più di recente a Ghoulam.

Oggi Florenzi – che come Milik ha conosciuto il dolore e la rabbia che la malasorte gli ha lasciato addosso assieme all'infortunio al ginocchio – manterrà quella promessa e (come raccontato dalla Gazzetta dello Sport) renderà onore all'avversario scambiando con lui la maglietta. Un sorriso, una stretta di mano e un abbraccio sanciranno un momento molto bello di sport nell'immediata vigilia di una sfida delicata per il prosieguo della stagione: il Napoli lanciato nella corsa scudetto contro la Juventus, la Roma alle prese con la lotta per un posto in Champions. Che vinca il migliore, Milik e Florenzi però hanno già vinto.