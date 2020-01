Alessandro Florenzi è pronto a lasciare la Roma. L'ormai ex capitano giallorosso lascerà la capitale nella serata di mercoledì e nelle ore successive, in seguito a visite mediche e firma sul contratto, diventerà un nuovo giocatore del Valencia. Le due società hanno trovato l'accordo nel giro di poche ore sulla base di un prestito secco fino al mese di giugno. A fine stagione, eventualmente, si parlerà di un trasferimento a titolo definitivo.

Per adesso, per Florenzi, contava soltanto giocare. E alla Roma stava succedendo sempre meno. Fonseca aveva in mente gerarchie chiare, sia sulla fascia che in mezzo al campo. E Florenzi non aveva la considerazione a cui era sempre stato abituato negli anni. Da qui, a pochi mesi da Euro 2020, l'esigenza di cambiare aria per trovare una squadra in cui giocare con continuità.

Le parole di Florenzi sull'addio alla Roma

Intercettato da Sky Sport al momento della sua partenza dalla capitale, ha commentato l'epilogo della sua avventura romanista con molta amarezza. Lasciando intendere di avere tanto da raccontare, ma in altra sede.

"Non sono emotivamente pronto per parlare, lo farò quando sarà il momento. Un po’ di rispetto, solo quello, grazie. Un messaggio per i tifosi? Tante cose ci sono da dire…".

Il suo procuratore, Alessandro Lucci, ha fatto maggiore chiarezza sull'operazione ai microfoni di Sky Sport, provando ad abbassare i toni rispetto alla delusione che aveva fatto trasparire lo stesso Florenzi.