È l'ennesimo crollo dell'Udinese, alla 12esima sconfitta nelle ultime 13 gare nonostante l'arrivo del terzo tecnico stagionale (Tudor dopo Oddo e Delneri), il risultato che incide maggiormente sulla flop 11 dell'ultimo weekend. Il 4-0 incassato dall'Inter amplifica la delicatezza del momento, mettendo a serio rischio la permanenza in A. Del resto a sorprendere è soprattutto l'incapacità dei bianconeri di reagire e lottare con il coltello tra i denti, nonostante una qualità media della rosa, a livello di gruppo e individuale, decisamente superiore alle altre contendenti.

Con l'Udinese, però, c'è un'altra grande delusione nella 36a giornata, ovvero il Napoli. I partenopei non sono andati oltre al 2-2 con il Torino, abbandonando ogni ambizione scudetto. Squadra scarica quella di Sarri, ormai da un mese a questa parte, come testimoniano il pari col Milan, la vittoria in rimonta proprio con l'Udinese, oltre al ko con la Fiorentina dopo il successo allo scadere con la Juventus.

Napoli a pezzi

E pensare che sarebbe bastata un po' più di attenzione alla squadra di Sarri per fare bottino pieno. Dopo il botta e risposta Mertens-Baselli, il bel gol di Hamsik aveva messo la gara in discesa, almeno fino alla disattenzione sul 2-2 definitivo di De Silvestri, arrivato sugli sviluppi di un cross dalla trequarti da posizione centrale. A pesare, in particolare, l'impalpabilità in cabina di regia di Jorginho (5), oltre ai troppi errori sotto porta prima di Insigne (5) e poi di Milik (5).

Udinese a rischio

Tornando a parlare dei friulani, sono invece cinque gli elementi finiti nel flop 11. Da Bizzarri (5), che ha almeno un paio di gol dell'Inter sulla coscienza, ai difensori Danilo (5) e Widmer (5), incapaci di opporre una resistenza degna di questo nome, fino a Fofana (4) e Balic (4,5) in mediana, con il primo che ha lasciato in dieci i propri compagni e il secondo molto deludente. A completare la formazione, il torinese Burdisso (4,5), autore di una clamorosa topica sul gol di Mertens, il bolognese De Maio (5), protagonista dell'autogol che ha dato il la alla rimonta juventina, il genoano Pandev (5), espulso con il Genoa sul 2-1 e tra i principali responsabili della rimonta della Fioretina.

Flop 11 della 36a giornata

Modulo 4-3-3

Bizzarri 5; Burdisso 4,5, Danilo 5, Widmer 5, De Maio 5; Fofana 4, Balic 4,5, Jorginho 5; Insigne 5, Milik 5, Pandev 5. Panchina: Buffon 5,5; Luiz Felipe 5, El Yamiq 5; Mandragora 5, Calvano 5; Matos 4,5, Trotta 5.