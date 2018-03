È la caduta rovinosa della Sampdoria a Crotone il risultato che ha creato maggior eco in occasione della 28a giornata di serie A (tutte le pagelle del weekend). Un 4-1 inatteso e che ha lasciato i segni anche nel flop 11 del weekend, a cominciare dal portiere Viviano (5,5) che, nonostante un rigore parato a Trotta, si è complicato la vita con il goffo intervento sul 3-1 che ha portato all'autogol, in combutta con Silvestre (5), che ha messo una pietra tombale sul match.

Non è il solo blucerchiato a finire dietro la lavagna. I peggiori, infatti, sono l'esterno di difesa Sala (4,5), messo in continua difficoltà e apprensione dalle frecce di Zenga, e il fantasista Ramirez (4,5), sostituito anzitempo dopo un primo tempo horror, decisamente al di sotto delle sue grandi possibilità.

Centrocampo "grandi firme"

L'uruguayano di Giampaolo è in buona compagnia in una mediana dai piedi decisamente buoni, in cui spicca soprattutto Hamsik (5). Il napoletano ha vissuto, a San Siro con l'Inter, una partita con più ombre che luci sino alla sostituzione di Zielinski. Non è riuscito a brillare neanche Barak (5) al cospetto di una Juventus che avrebbe potuto osservarlo da vicino con interesse. Completa il reparto Pulgar (5), cervello del Bologna, messo in difficoltà dal pressing atalantino.

Attacco horror

Votacci anche nel tridente d'attacco. L'atalantino Gomez (4,5) sta faticando più del previsto in questa stagione che conduce al Mondiale e, con il Bologna, è apparso l'ombra di sé. Male Politano (4,5), all'ennesimo errore dal dischetto che ha sottratto al Sassuolo una vittoria che sarebbe stata pesantissima. In forte ridimensionamento anche Niang (5). A completare la formazione ci pensano il friulano Angella (4,5) e il laziale Luiz Felipe (4,5) in difesa.

Flop 11 della 28a giornata

Modulo 3-4-3

Viviano (5,5); Angella (4,5), Luiz Felipe (4,5), Sala (4,5); Ramirez (4,5), Hamsik (5), Barak (5), Pulgar (5); Politano (4,5), Gomez (4,5), Niang (5). Panchina: Cragno (5,5); Silvestre (5), Radu (5); Torreira (5), Lazzari (5); Perica (5), Maxi Lopez (5).