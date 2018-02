La prima giornata di campionato dopo la chiusura del calciomercato si è rivelata un duro banco di prova per molte squadre. Specie per quelle che hanno operato con maggiore intensità in sede di trattative. E le bocciature non sono mancate come si evince dal flop 11 di questo weekend (voti e pagelle della 23a giornata). Su tutte quella del Sassuolo, che ha incassato 7 gol a Torino, con una prestazione che definire inconsistente appare quasi eufemistico. Insufficienze per tutti, naturalmente, ma pesanti bocciature per alcuni in particolare.

Non è andata bene neanche all'Inter, messa in scacco da un volenteroso Crotone, positivo sul piano del temperamento e della voglia di trovare il gol attraverso la manovra, ma neanche avvicinabile ai nerazzurri per calibri in campo. Almeno sulla carta. Sì, perché a fare flop sono soprattutto gli elementi di maggior rilievo della formazione di Spalletti. Un tunnel di dieci gare senza vittorie in cui si è intravista la luce di Rafinha. Solo un miraggio?

Inter, mediana da incubo.

A proposito dei nerazzurri è a centrocampo che si sono concentrati i peggiori della truppa spallettiana: Borja Valero (4), Perisic (4) e Vecino (4,5), incapaci di costruire trame di gioco e in rottura prolungata con una prestazione degna di questo nome. A fargli compagnia c'è anche Dalbert (4), promosso nuovamente titolare, ma tutt'altro che in grado di reggere ritmi, coperture e propositività richieste in quella porzione di campo.

Sassuolo sette bruttezze.

Come anticipato, è inevitabile una marcata presenza neroverde dopo il "cappotto" subito allo Stadium di Torino. Si comincia dal portiere, Consigli (5), che al fantacalcio ha prodotto un -2, si prosegue con Lemos (4), bocciato alla prima con la nuova maglia, Peluso (4,5), asfaltato da Bernardeschi, e Babacar (5), anche lui impalpabile dopo l'approdo alla corte di Iachini.

Pellegrini che fai?

A completare la formazione dei "cattivi" ci pensano il bolognese Helander (4,5) in difesa, il centrocampista Pellegrini (4), che ha chiuso anzitempo la partita con il Verona, a causa di un incomprensibile fallo da tergo a metà campo, e il milanista André Silva (5) in attacco, ormai irrecuperabile nel gioco di Gattuso.

Flop 11 della 23a giornata.

Modulo 4-4-2 Consigli (5); Dalbert (4), Lemos (4), Peluso (4,5), Helander (4,5); Pellegrini (4), Borja Valero (4), Perisic (4), Vecino (4,5); Babacar (5), André Silva (5). Panchina: Sportiello (5); Calabria (5), D'Ambrosio (5); Duncan (4,5), Viviani (4,5); Zapata (5), Floccari (5).