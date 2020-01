Con l'arrivo di Iachini la Fiorentina ha cambiato marcia, pur non cambiando modulo. Al tecnico il presidente Commisso aveva promesso rinforzi e in questi ultimi giorni di mercato il d.s. Pradé ha praticamente chiuso due trattative, anzi tre: due giocatori arriveranno subito, mentre un altro calciatore indosserà la maglia viola. Kouamé e Duncan arriveranno subito alla corte di Iachini, Amrabat ha detto sì alla proposta dei viola, ma rimarrà al Verona fino al termine della stagione.

Duncan e Kouamé colpi di mercato della Fiorentina

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport' Daniele Pradé ha praticamente chiuso due trattative di mercato. La Fiorentina ha acquistato dal Genoa l'attaccante Christian Kouamé, attualmente infortunato. L'ivoriano da un anno e mezzo gioca con i Grifoni, che in questo mercato invernale hanno puntato su giocatori molto esperti. Serviva un giocatore fisico in mezzo al campo e dal Sassuolo è in arrivo Duncan, ex giocatore del Livorno che in Italia è stato portato dall'Inter. Due bei colpi che danno sostanza alla squadra viola, che grazie alle ultime belle prestazioni si è portata in una zona tranquilla della classifica.

Amrabat ha detto sì alla Fiorentina

E non è finito il mercato della Fiorentina, perché il d.s. Pradé è riuscito a convincere anche Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino poche settimane fa sembrava d'accordo con il Napoli, disposto a lasciarlo anche in prestito al Verona fino al termine della stagione, ma l'intesa totale non è stata trovata. Così si è fiondata la Fiorentina che ha deciso di puntare su Amrabat e dall'ex Bruges ha ricevuto una risposta molto positiva. Ora però Pradé deve trovare l'accordo con il Verona, che comunque manterrà il giocatore in rosa per tutta la stagione, avendo il marocchino già vestito le maglie di due squadre in questa stagione.