A partecipare alla festa della Fiorentina, capace di battere nettamente il Napoli, c'era anche Riccardo Saponara. Il numero 10 gigliato, durante il match è stato però protagonista di un plateale diverbio con Stefano Pioli. Il giocatore viola si è infatti arrabbiato con il tecnico per l'ennesima sostituzione della sua stagione: arrivata quando ad un quarto d'ora dal termine, l'allenatore ha pensato bene di toglierlo per inserire un compagno più fresco.

All'uscita dal campo, l'ex trequartista di Empoli e Milan si è così rivolto alla panchina toscana, mostrando tutta la sua delusione e la sua rabbia per l'uscita del terreno di gioco. "Sono sempre il primo ad uscire", ha protestato Saponara dimenticando la precedente sostituzione di Laurini con Bruno Gaspar. Un atteggiamento che ovviamente non è piaciuto a Pioli, che in conferenza stampa ha mandato un messaggio al suo giocatore.

La risposta di Pioli

Davanti alla domanda dei giornalisti, il 52enne allenatore di Parma ha voluto precisare ciò che è successo al momento della sostituzione: "Saponara ce l’aveva con me e io ce l’avevo con lui, ora è tutto a posto – ha spiegato Pioli – Bisogna però rispettare i cambi dell’allenatore, era la scelta giusta da fare e io l’ho fatta ma non ci sono problemi". Rientrato in pianta stabile tra i titolari proprio grazie all'attuale mister, Saponara ebbe problemi in passato anche con Paulo Sousa.

Durante l'esperienza in panchina del tecnico portoghese, il 26enne di Forlì rispose a tono all'allenatore: colpevole di aver utilizzato l'aggettivo "cronico" per definire il suo problema fisico. "Quando ha dichiarato quelle parole ci sono rimasto male – dichiarò a quel tempo Saponara – Paulo Sousa non è stato corretto e ha detto una falsità. Non ho un problema cronico, visto che è stato risolto".