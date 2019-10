Un weekend da dimenticare per Franck Ribery, protagonista in negativo del finale di Fiorentina-Lazio. Per il francese non c'è stata solamente l'amarezza della sconfitta e la rabbia per la sostituzione da parte di Vincenzo Montella ma anche una reazione scomposta nei confronti di un ufficiale di gara, spintonato nel dopo gara. Il tutto, ovviamente, immortalato dalle telecamere e messo a referto. Adesso l'ex Bayern Monaco rischia una maxi squalifica fino a 4 turni di campionato.

Eppure è un momento positivo per il giocatore che anche contro la lazio al Franchi è risultato tra i più positivi in campo. Al di là della rabbia per la sostituzione, però, non si spiega del tutto il nervosismo nel finale del match, con la Fiorentina che è uscita dal terreno di gioco sconfitta 2-1 con una rete nel finale del solito Ciro Inmmobile.

In attesa di conoscere quale sarà la punizione del giudice sportivo, per la spallata al guardalinee, Franck Ribery ha deciso di scusarsi. L'attaccante francese della Fiorentina, al termine della gara, era andato a protestare duramente contro l'assistente di linea, Passeri, per il mancato annullamento del gol di Immobile, finendo con l'essere espulso.

Le scuse online da parte di Ribery

Le scuse sono arrivate via social network: "Mi dispiace molto per ieri sera. Chiedo scusa ai miei compagni, al mister, ai tifosi. Chiedo scusa anche al signor Passeri perchè a fine partita ero molto nervoso e dispiaciuto e spero possa comprendere quale era il mio stato d'animo. Io vorrei sempre stare in campo e dare una mano ai miei compagni, perché sono venuto qui a Firenze per questa città e questa società e mi aspetto per la Fiorentina più attenzione, l'attenzione che viene data agli altri club, per il grande lavoro che stiamo facendo ogni giorno tutti quanti insieme".