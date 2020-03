La Fiorentina si sta preparando in vista della partita con l'Udinese, rinviata a domenica 8 marzo (calcio d'inizio alle ore 18), e agli ordini di Beppe Iachini c'è anche Franck Ribery: calciatore francese fermo da tre mesi e mezzo che si avvicina, finalmente, al grande ritorno in campo. L'ex del Bayern è infatti tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe essere a disposizione ufficialmente già tra una settimana o al massimo tra due, nell'ultima partita di campionato che precederà la sosta del campionato, che lascerà campo alle nazionali.

Franck Ribery si allena con la Fiorentina

Sono dunque arrivate novità importanti per i tifosi dalla seduta mattutina in casa Fiorentina, svolta come di consueto all’interno del centro sportivo ‘Davide Astori‘. Dopo la lesione di primo/secondo grado a carico del legamento collaterale mediale della caviglia destra, che lo ha costretto all'operazione a metà dicembre, Frank Ribery è infatti ad un passo dal suo rientro. Una manna dal cielo per il tecnico viola, che ritrova per la prima volta in campo l'ex Bayern Monaco: giocatore importante per gli equilibri della squadra toscana e dunque fondamentale per il finale di stagione della formazione viola.

I messaggi social di Ribery

Il recupero dell'ex nazionale francese procede tra sorrisi e sospiri di sollievo. Era stato lo stesso Franck Ribery a testimoniare i suoi progressi grazie agli immancabili messaggi pubblicati sul suo profilo Instagram nel lungo periodo della convalescenza: foto e filmati che lo ritraevano alle prese con allenamenti personalizzati, dove ha aumentato i carichi di lavoro, e finalizzati al suo veloce rientro in campo che, ormai, è davvero dietro l'angolo.