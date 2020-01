in foto: Una foto di Narciso Parigi con la maglia della Fiorentina (fonte, twitter ufficiale del club viola)

Perché la Fiorentina è andata in campo lutto al braccio in occasione della partita con il Genoa? Perché prima del fischio d'inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento? Il club viola ha chiesto e ottenuto che fosse dedicato in questo modo un omaggio a Narciso Parigi nel giorno della sua morte. Sua l'interpretazione della "Canzone Viola", inno della società gigliata.

Narciso Parigi morto oggi all'età di 92 anni

Musicista, artista e tifoso della formazione toscana è deceduto all'età di 92 anni nella sua abitazione sulle colline fiorentine. Il club gigliato ha già ricordato sui propri account social la figura di Parigi che ha lasciato in dote ai tifosi della Viola la canzone composta nel 1931 per la squadra a cui teneva tanto.

Il testo dell'inno della Fiorentina

Oh Fiorentina, di ogni squadra ti vogliam regina… è una delle frasi che echeggiano dagli altoparlanti del Franchi ogni volta che la formazione viola gioca in casa. È un pezzo, una strofa dell'inno pensato e scritto da Narciso Parigi per tutti gli appassionati della Fiorentina, sempre accanto alla squadra del cuore "nell'ora di sconforto o di vittoria".