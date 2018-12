Fiorentina-Juventus, una delle partite di Serie A più a rischio del nostro campionato per una rivalità storica che spesso, purtroppo, travalica i confini della sportività. E anche quest'oggi si sono registrati bruttissimi episodi a margine della 14a giornata di campionato che coinvolge i viola e i bianconeri al Franchi. Come le scritte relative all'Heysel che sono apparse allo stadio, ennesimo fatto inqualificabile che ha già fatto discutere a lungo.

L'omaggio diChiellini sotto la Fiesole. Ma Fiorentina-Juventus è stata anche l'occasione per un altro gesto, che non era dovuto, ma è apparso come il vero emblema di questa sfida: il capitano della Juventus, Chiellini, si è recato sotto la Curva Fiesole, il cuore del tifo gigliato, prima della partita e ha reso omaggio allo scomparso difensore e capitano viola Davide Astori. Un gesto applaudito da tutto lo stadio prima dell'inizio del match.

Il saluto dello stadio al 13° minuto. Non solo fiori prima della partita, ma anche un ulteriore tributo ad Astori da parte di tutto lo stadio al minuto 13, oramai entrato nell'immaginario dei tifosi della Viola perché era il numero di maglia del giocatore scomparso. Quando l'orologio ha segnato il 13° minuto, dalle tribune è nato l'ennesimo applauso spontaneo e i cori per l'indimenticato capitano gigliato.

Heysel cancellato. Momenti toccanti per una gara che è entrata nel clima migliore, cancellando subito le scritte oltraggiose lasciate all'interno dell'impianto sportivo che ricordavano amaramente la tragedia dell'Heysel che coinvolse i tifosi bianconeri con 39 vittime.