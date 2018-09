Entusiasmo alle stelle per la giovane Fiorentina protagonista di due convincenti vittorie in altrettante partite disputate (considerando il rinvio della partita della prima giornata contro la Sampdoria per la tragedia del Ponte Morandi). L'unica nota stonata per mister Pioli nella fase iniziale della sosta per gli impegni delle nazionali, è arrivata dalle condizioni del portiere titolare Alban Lafont, infortunatosi nella sfida interna vinta 1-0 contro l'Udinese.

Fiorentina, infortunio Lafont. Le condizioni

Il giovane portiere classe 1999 arrivato nell'ultima sessione di calciomercato dal Tolosa si è infortunato nel finale del primo tempo di Fiorentina-Udinese. Lafont che già nelle prime uscite della squadra di Pioli si è rivelato un estremo difensore talentuoso e moderno, alla luce della sua abilità a giocare con i piedi, ha riportato un problema di natura muscolare che lo costringerà a saltare dopo la sosta diverse partite.

Il comunicato della Fiorentina sull'infortunio di Lafont

Questo il comunicato della Fiorentina sulle condizioni di Alban Lafont: "Lesione tra primo e secondo grado al bicipite femorale della coscia destra: è l'esito degli esami cui è stato sottoposto il portiere della Fiorentina Alban Lafont infortunato domenica contro l'Udinese. Il numero uno francese ha già iniziato il percorso terapeutico e le sue condizioni saranno rivalutate nel corso delle prossime settimane".

Quando tornerà in campo Lafont, i tempi di recupero

Al momento non ci sono certezze sui tempi di recupero esatti dell'estremo difensore francese pagato dalla Fiorentina 8.5 milioni di euro. Si può comunque ipotizzare uno stop per Lafont di circa un mese. Se dunque il giocatore potrà iniziare il suo recupero sfruttando la sosta della Serie A, sarà costretto poi a saltare diverse partite, in primis quella attesissima con il Napoli, ma anche Samp, Spal, Inter e probabilmente Atalanta. Una tegola per Pioli che dovrà gettare nella mischia il secondo portiere, ovvero il polacco Dragowski, altro giovane di belle speranze che potrà giocarsi dunque le sue chance dopo la bella notizia della convocazione nella nazionale maggiore.