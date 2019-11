L'impatto con il calcio italiano di Rocco Commisso è stato devastante. Il patron di Mediacom, da quando ha preso la Fiorentina dai Della Valle, si è infatti subito calato nella realtà fiorentina con un mercato al di sopra delle aspettative e con una serie di progetti studiati per realizzare rilanciare le ambizioni dello storico club viola. Tra questi anche quello di regalare alla squadra un nuovo centro sportivo e di costruire uno stadio di proprietà.

Il numero uno della Fiorentina, alla vigilia dell'impegno di Chiesa e compagni contro il Parma, è tornato a parlare delle sue idee durante una conferenza stampa: "Siamo stati a Bagno a Ripoli, dove sorgerà il più bel centro sportivo italiano – ha spiegato Commisso – Sarà un investimento di circa 50 milioni di euro e sono contentissimo, è un messaggio chiaro che voglio dare a Firenze e all'Italia. Due anni per fare questo centro, poi altri due per lo stadio".

Il rinnovo di Federico Chiesa

In occasione dell'incontro con i giornalisti, il presidente ha anche annunciato un'importante novità nell'organigramma societario e parlato dei possibili investimenti del club sul mercato: "Da oggi Joe Barone sarà il nuovo direttore generale della Fiorentina ed entrerà nel consiglio di amministrazione – ha aggiunto Commisso – In questi anni mi è sempre stato di grande aiuto ed è giusto dargli un riconoscimento".

Dopo aver tenuto duro in estate di fronte alle offerte e davanti alla voglia del giocatore di cambiare aria, Commisso ha anche aperto una parentesi sul futuro e sul rinnovo di Chiesa: "Con Federico stiamo parlando, può darsi che tra qualche tempo faremo un annuncio. Al momento non c'è alcun accordo, ma il nostro lavoro è quello di parlare e mettersi d'accordo prima di fare le cose. Mercato? Non ne abbiamo ancora parlato, ma sicuramente faremo qualcosa".