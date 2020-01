La Fiorentina tira un sospiro di sollievo: Gaetano Castrovilli ha lasciato l’ospedale di Careggi da un’uscita secondaria per far ritorno a casa. Le condizioni sanitarie del centrocampista pugliese sono buone ma i tempi di recupero sono ancora da valutare. Castrovilli era all’ospedale cittadino da sabato sera, quando era uscito anzitempo nel corso della gara tra Fiorentina e Genoa “a causa di uno stato di disorientamento a seguito di un traumatismo non rilevato”. Questa la nota ufficiale del club viola:

La Fiorentina comunica che Gaetano Castrovilli ha lasciato l’ospedale di Careggi. Il calciatore sta bene e domani sarà al centro sportivo per iniziare le attività di recupero.

