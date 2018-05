Sarà un Fiorentina-Cagliari nel ricordo di Davide Astori. Prima della gara di domenica alle ore 15:00 dello stadio Artemio Franchi ci sarà una cerimonia che renderà effettiva la decisione, da parte di entrambe le società, di ritirare la maglia numero 13. I calciatori rossoblu, così come hanno fatto altre società passate da Firenze, lasceranno un omaggio sul muro di Davide davanti all'impianto sportivo toscano e quando le squadre scenderanno in campo, i bambini al fianco dei giocatori, proprio come accaduto contro il Benevento, indosseranno la maglia numero 13 del capitano della Fiorentina scomparso la notte tra il 3 e il 4 marzo a Udine. In tribuna saranno presenti sia il patron della Viola, Andrea Della Valle, e il numero uno del club sardo, Tommaso Giulini, che ospiteranno anche i parenti del capitano viola e la Fiorentina che ha invitato anche i bambini delle scuole calcio di San Pellegrino Terme, il paese di origine della famiglia Astori. A riportare queste informazioni è il Corriere Fiorentino.

La famiglia: Grazie una parola semplice, com'era Davide

Grazie è una parola semplice ma unica, com'era Davide. Vorremmo dire grazie a tutti voi che ci siete stati vicini a partire da quell'inatteso 4 marzo ma siete talmente tanti che non sarebbe possibile. Pertanto è così, come era solito fare Davide con un sorriso e un forte abbraccio, che diciamo a tutti voi: grazie di cuore.

Questo è il messaggio firmato che la compagna Francesca, la figlia Vittoria e la famiglia di Astori hanno voluto rivolgere ai suoi tifosi, e non solo, a due mesi dalla morte improvvisa del capitano della Fiorentina ed ex giocatore del Cagliari.

La maglia di Astori al Santo Sepolcro di Gerusalemme

La maglia di Astori, proprio quella che il capitano avrebbe dovuto indossare nel match contro l’Udinese, è stata portata e consegnata da Luca Scolari ai ragazzi del "Roma Club Gerusalemme", perché Astori, prima di approdare alla Fiorentina, ha indossato la maglia giallorossa.