Non ha usato i toni del presidente dell'Inter, ma anche Joe Barone braccio destro del patron della Fiorentina Rocco Commisso ha esternato le sue perplessità sulle scelte della Lega Serie A per i recuperi della 26a giornata. Il direttore generale viola si è fatto portavoce delle lamentele del club che non gradisce il fatto di dover giocare domenica alle 20.45 in casa dell'Udinese. Nelle prossime ore la società toscana darà la sua risposta ufficiale.

Recuperi Serie A, Barone dice no a Udinese-Fiorentina domenica sera

Udinese-Fiorentina è stata una delle partite dell'ultimo turno di Serie A rinviate a seguito dell'emergenza Coronavirus. La Lega Serie nella sua ultima proposta avrebbe individuato la possibile collocazione del recupero del match della Dacia Arena nella serata di domenica 8 marzo, con fischio d'inizio alle ore 20.45. Una soluzione però tutt'altro che gradita ai toscani che hanno fatto sentire la propria voce, ai microfoni della trasmissione televisiva Tiki Taka, attraverso il direttore generale Joe Barone.

Perché la Fiorentina preferirebbe non giocare domenica sera contro l'Udinese

Il braccio destro del presidentissimo Rocco Commisso ha spiegato i motivi per cui la Fiorentina non gradisce di dover giocare a Udine domenica sera, il recupero della 26a giornata. Il dirigente ha evidenziato: "Abbiamo ricevuto una proposta della Lega, ma stiamo ancora discutendo come club su quello che accadrà. Non siamo d'accordo sulla partita rinviata a domenica, siamo già stati ad Udine due giorni, e dovremmo tornarci per altri tre vista anche la chiusura dell'aeroporto. Nelle prossime ore daremo la nostra risposta ufficiale ma in questo momento la Fiorentina non è a favore della decisione della Lega, preferiremmo giocare il pomeriggio. La possibilità di giocare a porte chiuse? Noi eravamo d'accordo, ma dovevano farlo tutti".