Da oggi "Pugili Fragili", il mio nuovo album di inediti, è disponibile in pre-order su iTunes e Amazon, e in presave su Spotify 💣💥💣 Cliccate, preordinate e presalvatene tutti… link in bio Ecco la tracklist del disco: 1. Picnic all'inferno 2. Gigante 3. Ferro caldo 4. Pugili fragili 5. Luna nuda 6. Cuore matto 7. Nata libera 8. Fossi foco 9. Stereo santo 10. Canicola E potevano mancare i live? Quest'estate si parte con il “PUGILI FRAGILI LIVE 2020”🔥🔥🔥 Queste le primissime date, calendario in aggiornamento: 10 luglio Marostica Summer Festival – Marostica (Vicenza), Piazza Castello 19 luglio Oversound Music Festival – Molfetta (Bari), Banchina S. Domenico 19 agosto Festival I Colori Dell’Olio – Presicce (Lecce), Piazza delle Regioni I biglietti per le date di Marostica e Molfetta saranno disponibili in prevendita da martedì 4 febbraio. La data di Presicce è a ingresso gratuito. Foto: Riccardo Bagnoli Grafica: Paolo De Francesco #PugiliFragili #Gigante #Sanremo2020 #Piero40 #Ragazzacci #StiamoRock #PicnicAllInferno #Sanremo🤟 @sonymusicitaly @friendsandpartners

