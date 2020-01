La cessione di Ricardo Rodriguez era a un passo. Ma l’affare tra il Milan e il Fenerbahçe si è bloccato, nonostante la volontà del calciatore. Lo stop è prodotto dal blocco del mercato del club turco. La federazione non ha concesso il transfer all’esterno difensivo a causa della complicata situazione economica del club di Istanbul, che ha il mercato bloccato e rischia di veder svanire l’obiettivo Rodriguez, che potrebbe accasarsi al PSV Eindhoven.

La trattativa tra il Milan e il Fenerbahçe

Rodriguez è in uscita dal Milan, la prima squadra che ha presentato un’offerta è stata il PSV Eindhoven, ma lo svizzero ha accettato quella del Fenerbahçe. L’affare sembrava fatto con il calciatore pronto a firmare un contratto da 2,5 milioni di euro netti e il Milan che dopo averlo ceduto in prestito per sei mesi lo avrebbe venduto a titolo definitivo per 6 milioni. Ma tutto si è arenato. Quando si potrà chiudere la trattativa? C’è ottimismo, ricorso a parte, perché il club di Istanbul potrà chiudere l’affare Rodriguez quando cederà un calciatore che avrà un ingaggio uguale o superiore a quello dello svizzero: gli indiziati sono Max Kruse e Victor Moses, ex del Chelsea che piace all’Inter.

Le parole del presidente del Fenerbahçe sul blocco del mercato

La federcalcio della Turchia nelle scorse ore ha bloccato il mercato in entrata del club di Istanbul per ragioni legate al fair play finanziario. I giallo-blu, sono terzi in classifica e quest’anno sognano il titolo. Il presidente del club, Ali Koç, ha annunciato il ricorso imminente per il blocco del mercato: