Federico Fazio è diventato papà. E' il primo figlio del calciatore della Roma e dell'Argentina, un lieto evento che capita in un momento particolare con la Seleccion impegnata nel ritiro pre-mondiale. Questa mattina a Barcellona, dopo l’allenamento con la nazionale albiceleste, il difensore giallorosso è stato informato che la moglie aveva dato alla luce il primogenito della coppia. Usufruendo di un permesso speciale concessogli dal commissario tecnico, Sampaoli, il calciatore s'è recato a Siviglia per stare accanto alla consorte ancora una volta.

Lo aveva fatto anche il giorno prima quando – complice il giorno libero previsto per tutta la squadra – s'era recato in Andalusia (dove ha casa) per trascorrere un po' di tempo assieme alla sua dolce metà ormai giunta al termine della gravidanza. "Ti stiamo aspettando", è il messaggio che Fazio aveva scritto a corredo della foto nella quale dava un bacio sul pancione della donna. Il suo rientro avvenuto nella notte aveva alimentato qualche polemica da parte dei media ("non era il momento", è la versione riportata da alcuni organi d'informazione) che lo avrebbero voluto concentrato solo su allenamenti e preparazione dell'avventura Mondiale.

Possibile che nemmeno di fronte a un bellissimo evento come la nascita di un bimbo non si riesca a evitare polemiche? Anche questo è la testimonianza diretta di come in Argentina sia molto attesa la partecipazione della Seleccion alla Coppa. Dopo la delusione cocente avvenuta contro la Germania a Brasile 2014 e gli intoppi in Copa America, Messi & co. sono chiamati al riscatto immediato e soprattutto a vincere finalmente quel trofeo che Diego Armando Maradona regalò donando gioia a un popolo intero. E Fazio, 31 anni, fa parte della spedizione che dal prossimo 14 giugno sarà all'opera in Russia.