La Sampdoria batte la Spal in extremis e la abbandona all'ultimo posto in classifica. Questo l'esito del posticipo dell'11a giornata di serie A. Non mancano le sorprese di formazione ambo le parti: Semplici presenta Moncini al fianco di Petagna in attacco, con Murgia davanti alla difesa; Ranieri propone invece Thorsby dietro l'inedita coppia di punte composta da Gabbiadini e Bonazzoli. L'avvio di match è su buoni ritmi. La Spal ci prova con le continue sovrapposzioni di Reca e le conclusioni dalla distanza di Kurtic e Strefezza. I blucerchiati, invece, si fanno vedere soprattutto nel finale di frazione con Bonazzoli che sfiora l'incrocio da 25 metri e Gabbiadini che, dal limite, conclude di poco sopra la traversa.

Alla ripresa la gara è, se possibile, ancora più bloccata ma la Sampdoria sembra provarci con maggior convinzione. A Gabbiadini viene annullato correttamente un gol per posizione di fuorigioco, Bonazzoli impegna severamente Berisha sugli sviluppi di una mischia. A tempo scaduto l'occasione che svolta il match: Depaoli recupera caparbiamente una palla sulla trequarti e crossa teso per la testa di Ramirez che di sponda serve il neo-entrato Caprari bravo a piazzarla alle spalle del portiere. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali del match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport (qui promossi e bocciati del turno)

Spal-Sampdoria

Voti e pagelle

Spal: Berisha (6), Tomovic (5,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Vicari (6), Igor (5), Strefezza (6,5 e 5,5), Valoti (5,5 e 6), Missiroli (5,5), Murgia (5,5 e 6), Kurtic (6), Reca (6,5), Petagna (5,5), Moncini (5), Floccari (6). Sampdoria: Audero (6), Depaoli (5 e 6), Ferrari (6 e 6,5), Colley (6), Murru (5 e 6), Thorsby (5,5 e 6), Ekdal (6,5 e 6), Vieira (6,5 e 6), Jankto (6,5), Augello (6), Gabbiadini (5 e 5,5), Ramirez (6,5 e 6), Bonazzoli (5 e 6), Caprari (6,5).

Milan-Lazio

Voti e pagelle

Milan: Donnarumma (6), Calabria (5), Duarte (5 dalla Gazza e 4 dal Corriere), Romagnoli (5,5 e 6), Hernandez (6), Krunic (7 e 6,5), Bennacer (6,5 e 7), Paquetà (5,5 e 6), Leao (5), Castillejo (7 e 6,5), Rebic (5), Piatek (5), Calhanoglu (6,5). Lazio: Strakosha (6,5 e 7), Bastos (5,5 e 5), Acerbi (6,5 e 7), Radu (6,5), Lazzari (6,5), Milinkovic Savic (5,5 e 6), Parolo (6 e 7), Lucas Leiva (6 e 7), Luis Alberto (7,5 e 8), Lulic (6 e 7), Correa (7,5), Immobile (7 e 7,5), Caicedo (5,5 e 6,5), Cataldi (6 e sv).

Fiorentina-Parma

Voti e pagelle

Fiorentina: Dragowski (6,5 e 7), Milenkovic (6 e 5,5), Venuti (6), Ranieri (6 e 5,5), Ghezzal (5 e 5,5), Vlahovic (6), Pulgar (5,5), Badelj (6 e 5,5), Castrovilli (7), Dalbert (6 e 6,5), Chiesa (5,5), Boateng (5). Parma: Sepe (6,5 e 7), Iacoponi (5,5), Dermaku (6), Pezzella (5,5 e 6), Barillà (6), Darmian (6,5), Scozzarella (6 e 7), Hernani (5,5 e 6), Kucka (7), Kulusevski (6 e 5,5), Gervinho (7 e 7,5), Karamoh (6), Sprocati (6 e sv).

Atalanta-Cagliari

Voti e pagelle

Atalanta: Gollini (6 e 7), Toloi (6 e 5), Palomino (5,5 e 5), Djimsiti (6 e 5), Castagne (5,5), Pasalic (5), Freuler (5,5 e 5), Gosens (5), Hateboer (6 e 5,5), Gomez (5,5 e 6), Malinovskyi (6 e 6,5), Ilicic (4), Muriel (5). Cagliari: Olsen (6,5), Cacciatore (6 e 6,5), Pisacane (7,5 e 7), Klavan (7 e 6,5), Lykogiannis (6,5 e 7), Castro (6,5), Oliva (7,5), Rog (6,5), Nandez (6 e 6,5), Nainggolan (7,5 e 7), Joao Pedro (7 e 6,5), Simeone (7 e 6,5).

Genoa-Udinese

Voti e pagelle

Genoa: Radu (6), Ghiglione (4,5 e 5,5), Romero (6), Sanabria (5,5), Zapata (6 e 5), Ankersen (4,5 e 5), Barreca (5,5 e 5), Schone (5,5 e 6), Agudelo (5,5 e 6), Pandev (6 e 6,5), Saponara (5 e 5,5), Radovanovic (6 e 5,5), Kouamé (6 e 6,5), Pinamonti (4). Udinese: Musso (7 e 6), De Maio (6), Becao (6 e 6,5), Troost-Ekong (6 e 6,5), Nuytinck (6,5 e 6), Opoku (6 e 6,5), Mandragora (6,5), Walace (6), De Paul (7 e 7,5), Sema (7), Nestorovski (6 e 7), Lasagna (6,5), Okaka (7).

Lecce-Sassuolo

Voti e pagelle

Lecce: Gabriel (5 e 6), Meccariello (5 e 5,5), Lucioni (5,5), Rossettini (6,5), Calderoni (6,5), Majer (6 e 6,5), Riccardi (5 e 6), Petriccione (6,5 e 7), Tabanelli (5,5 e 5), Shakhov (5), Mancosu (6), Falco (7), Lapadula (7 e 7,5). Sassuolo: Consigli (6), Toljan (6,5), Marlon (5,5 e 6,5), Romagna (5), Kyriakopoulos (5 e 6), Locatelli (6,5), Obiang (6 e 5,5), Berardi (6,5 e 7), Traoré (6,5 e 5,5), Djuricic (5,5), Boga (7), Defrel (6 e 5,5).

Verona-Brescia

Voti e pagelle

Verona: Silvestri (6,5 e 6), Rrahmani (7 e 6,5), Dawidowicz (6,5 e 6), Empereur (6), Faraoni (5,5 e 6), Veloso (6,5), Pessina (7), Amrabat (6,5), Lazovic (7 e 6), Verre (6 e 5,5), Zaccagni (7 e 6,5), Salcedo (7,5), Stepinski (5,5). Brescia: Joronen (5,5 e 6), Mateju (6 e 5,5), Cistana (5,5), Mangraviti (5,5 e 5), Ndoj (5,5 e 6), Sabelli (5 e 6), Bisoli (5,5 e 6), Tonali (5,5), Romulo (6 e 6,5), Martella (6 e 5,5), Balotelli (6 e 7), Donnarumma (5,5 e 5), Matri (5,5).

Roma-Napoli

Voti e pagelle

Roma: Pau Lopez (6,5), Spinazzola (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Cetin (5), Smalling (6,5 e 7), Kolarov (5 e 5,5), Mancini (6,5 e 7), Veretout (7 e 7,5), Zaniolo (7 e 7,5), Pastore (7), Kluivert (6,5), Perotti (6 e sv), Dzeko (6,5). Napoli: Meret (7,5), Di Lorenzo (5,5 e 6,5), Manolas (5 e 6), Koulibaly (5), Mario Rui (4,5), Callejon (5), Lozano (6,5 e 6), Zielinski (6,5), Ruiz (5), Insigne (6), Mertens (5,5 e 5), Llorente (5,5 e 6), Milik (6,5 e 7).

Bologna-Inter

Voti e pagelle

Bologna: Skorupski (6,5 e 7), Mbaye (5 e 5,5), Danilo (6), Bani (5 e 5,5), Krejci (5,5 e 6), Poli (6,5 e 6), Medel (5,5), Svanberg (6), Orsolini (4,5), Soriano (7 e 6,5), Sansone (6 e 5,5), Palacio (6). Inter: Handanovic (6 e 5,5), Skriniar (6), De Vrij (7 e 6,5), Bastoni (6), Lazaro (7 e 6,5), Gagliardini (5), Vecino (6), Brozovic (5 e 5,5), Barella (6,5 e 6), Biraghi (5,5 e 5), Candreva (6,5), Martinez (6,5 e 7), Lukaku (8).

Torino-Juventus

Voti e pagelle

Torino: Sirigu (8), Izzo (6,5 e 6), Bremer (6,5 e 5,5), Lyanco (6 e 5,5), Aina (6), Meité (6), Rincon (6), Zaza (6), Baselli (5,5 e 5), Ansaldi (6 e 6,5), Verdi (5), Belotti (6 e 6,5). Juventus: Szczesny (6,5), Cuadrado (6,5 e 7), Bonucci (6,5 e 6), De Ligt (7), De Sciglio (5,5), Bentancur (6), Khedira (6 e sv), Pjanic (6,5 e 6), Matuidi (6), Bernardeschi (5,5 e 5), Ramsey (6), Dybala (5,5), Higuain (7), Ronaldo (6).