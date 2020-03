Il Sassuolo si impone sul Brescia sospinto da un super Caputo e quasi condanna con largo anticipo le rondinelle al ritorno in B (9 le lunghezze di distanza dalla zona salvezza). Nell'ultimo recupero della 26a giornata di serie A, i neroverdi piazzano un 3-0 che matura dopo 45 minuti di sostanziale equilibrio. Sullo 0-0 il Brescia sfiora il gol con Balotelli e Zmrhal, che chiamano Consigli a due grandi parate, ma poi è l'attaccante di Altamura a salire in cattedra sbloccando il punteggio su assist di Defrel.

Per l'ex Empoli un'esultanza impreziosita anche da un messaggio di conforto sull'emergenza Coronavirus e il premio della doppietta, ottenuta alla ripresa, con una gran conclusione dal limite dell'area (con i due di oggi fanno 30 centri in serie A, tutti dall'interno dell'area). A completare l'opera nel finale Boga con un'azione in solitaria dopo un lancio lungo di Bourabia. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali del match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Sassuolo-Brescia

Voti e pagelle

Sassuolo: Consigli (6,5 dalla Gazza e 7 dal Corriere), Toljan (6 e 6,5), Muldur (6), Romagna (6 e 7), Marlon (6), Ferrari (6 e 6,5), Rogerio (5,5 e 6,5), Bourabia (6,5), Locatelli (6,5 e 7), Berardi (5,5), Defrel (6), Djuricic (5,5 e 6), Boga (6,5 e 7,5), Caputo (7 e 8). Brescia: Joronen (6,5 e 6), Sabelli (5,5 e 6), Papetti (6 e 5,5), Chancellor (5), Martella (6 e 5), Bisoli (6), Skrabb (5,5 e 5), Dessena (6 e 5,5), Bjarnason (5 e 6), Zmrhal (6 e 5), Ayé (5,5), Torregrossa (6 e 5,5), Balotelli (6 e 5,5).

Juventus-Inter

Voti e pagelle

Juventus: Szczesny (6), Cuadrado (6,5), De Ligt (6,5), Bonucci (6,5), Alex Sandro (6), De Sciglio (5,5), Ramsey (7), Bentancur (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Matuidi (7 e 6,5), Douglas Costa (5,5 e 5), Dybala (7,5 e 8), Higuain (6), Ronaldo (6 e 6,5). Inter: Handanovic (6,5), Skriniar (5,5 e 6), De Vrij (6), Bastoni (5,5 e 5), Candreva (6 e 6,5), Gagliardini (5,5), Vecino (5,5), Brozovic (6,5), Barella (5,5 e 6), Eriksen (5 e 6), Young (5,5 e 6), Martinez (5), Lukaku (5).

Milan-Genoa

Voti e pagelle

Milan: Begovic (6 e 5,5), Conti (5), Gabbia (5,5 e 5), Romagnoli (5,5), Hernandez (4,5 e 4), Castillejo (4,5 e 5), Kessié (5 e 4,5), Bennacer (5,5 e 5), Rebic (5 e 4,5), Leao (5 e 5,5), Calhanoglu (6 e 5), Bonaventura (6), Ibrahimovic (6,5 e 6). Genoa: Perin (7), Romero (6,5 e 6), Soumaoro (7 e 6,5), Masiello (6,5), Biraschi (7 e 6,5), Cassata (7,5 e 7), Schone (6,5), Sturaro (6,5 e 6), Behrami (6,5 e 6), Jagiello (6), Criscito (7), Sanabria (7,5 e 7), Pandev (7 e 6,5).

Udinese-Fiorentina

Voti e pagelle

Udinese: Musso (7 e 6,5), Becao (6 e 6,5), Troost-Ekong (6 e 6,5), Nuytinck (6,5 e 5,5), Stryger Larsen (5,5 e 6), De Paul (6 e 6,5), Jajalo (5,5 e 6), Fofana (5,5 e 6), Mandragora (6), Sema (5,5 e 6,5), Nestorovski (5,5), Lasagna (6), Okaka (6 e 5,5). Fiorentina: Dragowski (6), Milenkovic (6,5), Pezzella (6), Caceres (6,5), Lirola (5,5), Duncan (5 e 5,5), Badelj (6 e 5), Castrovilli (6,5 e 5,5), Igor (5,5), Cutrone (6 e 5,5), Chiesa (6 e 6,5), Vlahovic (6 e 5,5).

Sampdoria-Verona

Voti e pagelle

Sampdoria: Audero (6 e 6,5), Bereszynski (6), Tonelli (6 e 6,5), Yoshida (6,5 e 6), Augello (5 e 6), Depaoli (6 e 6,5), Ekdal (6), Vieira (5 e 5,5), Linetty (6,5), Jankto (6), Quagliarella (7,5 e 7), Gabbiadini (6 e 5,5), Bonazzoli (6). Verona: Silvestri (6 e 7), Rrahmani (5,5), Gunter (6 e 5,5), Dawidowicz (5,5), Adjapong (6), Amrabat (6,5), Pessina (6), Lazovic (6,5 e 7), Zaccagni (6,5), Verre (6 e 5,5), Badu (5 e sv), Di Carmine (5 e 6).

Parma-Spal

Voti e pagelle

Parma: Colombi (6), Darmian (5,5 e 6), Iacoponi (5,5 e 6), Bruno Alves (5,5), Gagliolo (6,5), Grassi (6 e 5), Brugman (5,5), Caprari (5), Kurtic (5,5), Kulusevski (6 e 5,5), Cornelius (5,5 e 5), Gervinho (5). Spal: Berisha (6), Cionek (6,5), Bonifazi (6), Vicari (6), Reca (6), Felipe (6), Valoti (7 e 6,5), Valdifiori (6,5 e 6), Missiroli (6 e 5,5), Murgia (5,5 e 6), Fares (5,5 e 5), Sala (6), Petagna (7 e 6,5).

Lecce-Atalanta

Voti e pagelle

Lecce: Gabriel (5,5), Donati (5 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Rossettini (4 e 4,5), Lucioni (4,5 e 5), Calderoni (4,5 e 5), Majer (4,5 e 5,5), Tachtsidis (5,5 e 6), Deiola (5), Barak (5 e 6), Mancosu (5), Shakhov (5,5 e 5), Saponara (7), Lapadula (5 e 5,5). Atalanta: Gollini (6,5 e 6), De Roon (6,5 e 5,5), Caldara (6,5 e 5,5), Palomino (7 e 6,5), Hateboer (7), Freuler (7 e 6,5), Pasalic (7 e 6,5), Gosens (6,5), Gomez (7,5), Malinovskyi (7), Ilicic (8,5 e 8), Muriel (7), Zapata (8 e 8,5).

Cagliari-Roma

Voti e pagelle

Cagliari: Olsen (6,5 e 6), Cacciatore (5,5 e 5), Pisacane (5), Klavan (5 e 4,5), Pellegrini (4,5 e 4), Ionita (5 e 5,5), Pereiro (6,5 e 7), Oliva (6,5), Rog (6 e 5,5), Nainggolan (6 e 5), Joao Pedro (7), Paloschi (5), Simeone (6 e 5,5). Roma: Pau Lopez (6,5 e 6), Bruno Peres (6,5 e 6), Fazio (6 e 5,5), Smalling (5,5 e 4,5), Kolarov (7 e 6,5), Villar (6,5), Cristante (6,5), Under (7), Perez (6 e sv), Mkhitaryan (7 e 8), Kluivert (6,5 e 7), Kalinic (7,5 e 8).

Lazio-Bologna

Voti e pagelle

Lazio: Strakosha (7 dalla Gazza e 7,5 dal Corriere), Patric (6 e 7), Luiz Felipe (5 e 7), Radu (5,5 e 7), Lazzari (6), Milinkovic-Savic (6,5), Lucas Leiva (6,5), Luis Alberto (7,5 e 8), Parolo (6), Jony (6), Correa (7 e 6,5), Cataldi (6 e 6,5), Immobile (6 e 7). Bologna: Skorupski (5,5 e 6), Tomiyasu (6,5 e 7), Danilo (5), Skov Olsen (5,5 e 6,5), Bani (5 e 6,5), Denswil (6 e 6,5), Schouten (5 e 6), Sansone (6), Poli (5,5 e 6,5), Orsolini (6 e 5,5), Santander (5,5 e 5), Soriano (5,5), Barrow (6 e 7), Palacio (5,5).

Napoli-Torino

Voti e pagelle

Napoli: Ospina (5,5), Di Lorenzo (7), Manolas (7), Maksimovic (6,5), Hysaj (6), Ruiz (6), Lobotka (6 e 6,5), Zielinski (6,5 e 6), Politano (6), Milik (6), Mertens (6,5), Insigne (6,5 e 7). Torino: Sirigu (6,5 e 7), Izzo (5,5), Nkoulou (6 e 5,5), Bremer (5,5 e 5), De Silvestri (6 e 5), Baselli (5), Meitè (6 e 5,5), Rincon (5), Edera (6), Lukic (5,5 e 5), Ansaldi (5 e 5,5), Zaza (5), Belotti (5 e 5,5).