Un Napoli più profondo nelle rotazioni supera una coriacea Sampdoria per 4-2. Questo il risultato del posticipo della 22a giornata di serie A. La cronaca. L'avvio dei partenopei è lanciato: tre minuti e sono subito in vantaggio con Milik, di testa, imbeccato da un cross di Zielinski. Passa meno di un quarto d'ora e arriva il raddoppio di Elmas, sugli sviluppi di un calcio d'angolo in cui è decisiva la spizzata di Di Lorenzo per liberare il turco sul palo più lontano. La Samp, tramortita, prova a reagire e al 17′ Quagliarella fa le prove generali del gran gol che arriva al 26′ con un destro al volo, incrociato, su cross verticale di Ekdal. Prima dell'intervallo arriva anche il palo di Ramirez che non cambia il risultato, con le squadre che vanno al riposo sull'1-2.

Alla ripresa, i blucerchiati ripartono in maniera lanciata. Sempre Quagliarella sfiora il raddoppio di testa e al 55′ il 2-2 arriverebbe anche con Ramirez in rovesciata, ma l'arbitro annulla per un tocco di braccio di Gabbiadini. Al 71′ quindi l'episodio che cambia il corso del match: Manolas atterra Quagliarella in area e l'arbitro ha bisogno del Var per decretare il rigore. Dal dischetto si presenta Gabbiadini che pareggia. Sul 2-2 entrambi gli allenatori danno fondo alla panchina e proprio due dei neo-entrati, Demme e Mertens, risolvono la partita per il Napoli approfittando di altrettante situazioni in cui la difesa della Sampdoria si è trovata fuori posizione. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali del match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Sampdoria-Napoli

Voti e pagelle

Sampdoria: Audero (5,5 dalla Gazza e 5 dal Corriere), Thorsby (5,5 e 5), Tonelli (5 e 5,5), Colley (5), Augello (6 e 5,5), Jankto (5,5 e 5), Vieira (5,5 e sv), Ekdal (6), Linetty (6 e 5,5), Ramirez (5,5 e 6,5), Maroni (6 e 5,5), Gabbiadini (6,5), Quagliarella (7 e 7,5), Bonazzoli (5 e sv). Napoli: Meret (7 e 6), Hysaj (6 e 5,5), Manolas (6 e 5,5), Di Lorenzo (6,5), Mario Rui (6,5 e 7), Elmas (7), Politano (6 e sv), Lobotka (5,5 e 6), Demme (7), Zielinski (7 e 6,5), Callejon (6 e 5,5), Mertens (7 e 6,5), Milik (7), Insigne (6,5).

Juventus-Fiorentina

Voti e pagelle

Juventus: Szczesny (7 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Cuadrado (6,5), De Ligt (7), Bonucci (6,5 e 7), Alex Sandro (6), Bentancur (6,5), Pjanic (5,5 e 6), Rabiot (6,5), Douglas Costa (7 e 6,5), Higuain (6,5 e 6), Dybala (6 e 6,5), Ronaldo (7). Fiorentina: Dragowski (7 e 6), Ceccherini (5 e 5,5), Pezzella (5,5 e 5), Igor (6,5 e 6), Lirola (6), Benassi (6 e 6,5), Pulgar (5,5 e 6), Ghezzal (6 e 5,5), Vlahovic (5,5), Dalbert (6), Chiesa (6 e 5,5), Cutrone (5), Sottil (6 e 5,5).

Udinese-Inter

Voti e pagelle

Udinese: Musso (5 e 6,5), Becao (6 e 5,5), De Maio (6,5 e 6), Nuytinck (5 e 5,5), Jajalo (6 e sv), Stryger Larsen (5,5 e 6), Fofana (7 e 6,5), Mandragora (6), De Paul (6 e 7), Sema (6,5), Zeegelaar (6 e sv), Lasagna (5,5 e 6), Okaka (5 e 5,5). Inter: Padelli (6 e 6,5), Skriniar (6), De Vrij (6,5 e 7), Bastoni (6 e 6,5), Moses (6 e 5,5), Vecino (5,5 e 6), Barella (7 e 6,5), Eriksen (5,5), Brozovic (6,5 e 6), Young (6,5 e 6), Esposito (5 e 5,5), Sanchez (7 e 6,5), Lukaku (7,5).

Lazio-Spal

Voti e pagelle

Lazio: Strakosha (6), Bastos (6 e 7,5), Acerbi (6,5 e 7), Radu (6 e 7), Vavro (6), Lazzari (7,5 e 8), Milinkovic-Savic (7 e 7,5), Lucas Leiva (6,5 e 7,5), Luis Alberto (7), Lulic (7), Jony (6), Caicedo (7,5 e 8), Adekanye (7 e 7,5), Immobile (8 e 9). Spal: Berisha (4,5 e 4), Tomovic (5), Felipe (4,5), Zukanovic (5 e 5,5), Bonifazi (4 e 5), Strefezza (5), Castro (5), Valdifiori (5 e sv), Missiroli (6 e 6,5), Dabo (6 e 5,5), Murgia (5,5), Reca (4,5 e 5), Floccari (5,5), Di Francesco (5,5 e 6).

Atalanta-Genoa

Voti e pagelle

Atalanta: Gollini (6 e 6,5), Toloi (5,5 e 6), Palomino (5 e 6), Djimsiti (5,5 e 6), Hateboer (5 e 5,5), De Roon (5 e 6), Pasalic (5,5 e 6), Freuler (5,5 e 6), Gosens (6), Gomez (6 e 6,5), Ilicic (6,5), Muriel (5 e sv), Zapata (6,5 e 6), Malinovskyi (5,5 e 6,5). Genoa: Perin (7 e 8), Biraschi (6,5 e 6), Romero (6,5 e 6), Masiello (5,5 e 6,5), Ghiglione (6,5 e 6), Behrami (6), Schone (7 e 6), Sturaro (7 e 6,5), Criscito (6,5 e 6), Pinamonti (7 e 6), Sanabria (7 e 6,5).

Milan-Verona

Voti e pagelle

Milan: Donnarumma (6), Calabria (5,5 e 5), Saelemaekers (sv e 6), Musacchio (6), Romagnoli (6,5), Hernandez (5,5 e 5), Castillejo (5,5 e 6), Kessié (6 e 5,5), Calhanoglu (6,5), Bonaventura (5,5), Paquetà (5,5), Rebic (5,5), Leao (5). Verona: Silvestri (6 e 6,5), Rrahmani (6,5 e 6), Kumbulla (6,5 e 7), Gunter (6,5), Faraoni (7), Amrabat (5 e 5,5), Veloso (7 e 6,5), Lazovic (6 e 6.5), Pessina (6,5), Zaccagni (6,5), Verre (6), Borini (6).

Lecce-Torino

Voti e pagelle

Lecce: Vigorito (6,5 e 6), Rispoli (6 e 6,5), Lucioni (6,5), Rossettini (6,5 e 7), Donati (6 e 7), Barak (7,5 e 7), Majer (7 e 6,5), Deiola (7,5 e 7), Petriccione (6), Saponara (7 e 6,5), Shakhov (6,5 e 6), Lapadula (6,5), Falco (7,5). Torino: Sirigu (6,5 e 6), Bremer (4,5 e 5), Nkoulou (4,5 e 5), Djidji (4 e 5), Edera (5,5 e 6), De Silvestri (5 e 5,5), Meitè (5), Rincon (4 e 5,5), Lyanco (5,5 e 5), Aina (4 e 5,5), Berenguer (4,5 e 5), Verdi (5,5 e 5), Millico (5,5), Belotti (6 e 6,5).

Bologna-Brescia

Voti e pagelle

Bologna: Skorupski (6), Mbaye (5), Bani (7), Danilo (6,5), Denswil (6,5), Schouten (7 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Poli (6,5), Orsolini (6,5 e 7), Skov Olsen (6 e 5,5), Soriano (7), Barrow (6), Palacio (5 e 5,5). Brescia: Joronen (6,5 e 7), Sabelli (5,5 e 6), Cistana (5,5 e 5), Chancellor (5 e 5,5), Mateju (4,5 e 5), Bisoli (5,5 e 6), Tonali (5,5 e 6), Dessena (6), Martella (6 e 5), Romulo (6 e 5,5), Ndoj (5,5), Torregrossa (7), Ayé (5).

Cagliari-Parma

Voti e pagelle

Cagliari: Cragno (6), Faragò (6 e 5,5), Pisacane (6,5 e 6), Klavan (5 e 5,5), Pellegrini (6 e 6,5), Nandez (6,5 e 7), Cigarini (6 e 6,5), Oliva (5,5 e sv), Ionita (5,5 e 6,5), Nainggolan (6,5), Joao Pedro (6,5 e 7), Simeone (7 e 7,5). Parma: Colombi (7), Darmian (6), Iacoponi (5,5 e 6), Bruno Alves (5,5 e 6,5), Gagliolo (5,5), Kucka (7), Hernani (5 e 6,5), Brugman (6,5), Siligardi (6), Caprari (5,5 e 6,5), Cornelius (6,5 e 7,5), Kurtic (6,5 e 7).

Sassuolo-Roma

Voti e pagelle

Sassuolo: Consigli (6,5 e 7,5), Toljan (6,5 e 7), Romagna (6,5), Ferrari (6,5 e 6), Kyriakopoulos (6,5 e 7), Obiang (6,5), Locatelli (7 e 7,5), Berardi (7 e 7,5), Djuricic (7 e 8), Boga (7), Caputo (7,5), Defrel (6 e sv). Roma: Pau Lopez (5,5), Santon (5 e 4,5), Bruno Peres (6), Mancini (4,5 e 3), Smalling (5,5 e 5), Spinazzola (5,5 e 4,5), Veretout (6 e 5), Cristante (5 e 4,5), Under (5 e 4,5), Perez (5), Pellegrini (5 e 4), Kluivert (5 e 4,5), Dzeko (6 e 5,5).