Il big match tra Juventus e Inter incorona nuovamente i bianconeri, il Milan perde ancora contro il Genoa. Questi i risultati delle principali gare recuperate oggi per la 26a giornata di serie A. In uno Stadium senza pubblico, come gli altri impianti, la Juve si impone per 2-0 grazie alle reti di Ramsey e Dybala, entrambe nel secondo tempo. Gara equilibrata: nella prima frazione Handanovic è chiamato a tre interventi, due dei quali decisivi contro De Ligt e Matuidi; Szczesny deve respingere Brozovic dalla distanza. Alla ripresa i nerazzurri cominciano meglio, ma poi è la banda di Sarri a prendere il sopravvento e il largo, specie con il gioiello di gol dell'argentino. Grande prestazione per il Genoa di Nicola che con Pandev (su assist di Sanabria) e Cassata mettono sotto il Milan che, nel finale, riesce solo ad accorciare le distanze con Ibrahimovic.

Guardando alle altre gare, la Spal riapre uno spiraglio salvezza superando per 1-0 il Parma con gol di Petagna dal dischetto. Molto bene anche la Sampdoria che ribalta il Verona grazie alla doppietta di Quagliarella che permette di rimontare l'iniziale vantaggio causato dall'autogol di Audero. Tra Udinese e Fiorentina finisce 0-0. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport. Di seguito anche il riepilogo delle quattro gare disputate la scorsa settimana.

Juventus-Inter

Voti e pagelle

Juventus: Szczesny (6), Cuadrado (6,5), De Ligt (6,5), Bonucci (6,5), Alex Sandro (6), De Sciglio (5,5), Ramsey (7), Bentancur (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Matuidi (7 e 6,5), Douglas Costa (5,5 e 5), Dybala (7,5 e 8), Higuain (6), Ronaldo (6 e 6,5). Inter: Handanovic (6,5), Skriniar (5,5 e 6), De Vrij (6), Bastoni (5,5 e 5), Candreva (6 e 6,5), Gagliardini (5,5), Vecino (5,5), Brozovic (6,5), Barella (5,5 e 6), Eriksen (5 e 6), Young (5,5 e 6), Martinez (5), Lukaku (5).

Milan-Genoa

Voti e pagelle

Milan: Begovic (6 e 5,5), Conti (5), Gabbia (5,5 e 5), Romagnoli (5,5), Hernandez (4,5 e 4), Castillejo (4,5 e 5), Kessié (5 e 4,5), Bennacer (5,5 e 5), Rebic (5 e 4,5), Leao (5 e 5,5), Calhanoglu (6 e 5), Bonaventura (6), Ibrahimovic (6,5 e 6). Genoa: Perin (7), Romero (6,5 e 6), Soumaoro (7 e 6,5), Masiello (6,5), Biraschi (7 e 6,5), Cassata (7,5 e 7), Schone (6,5), Sturaro (6,5 e 6), Behrami (6,5 e 6), Jagiello (6), Criscito (7), Sanabria (7,5 e 7), Pandev (7 e 6,5).

Udinese-Fiorentina

Voti e pagelle

Udinese: Musso (7 e 6,5), Becao (6 e 6,5), Troost-Ekong (6 e 6,5), Nuytinck (6,5 e 5,5), Stryger Larsen (5,5 e 6), De Paul (6 e 6,5), Jajalo (5,5 e 6), Fofana (5,5 e 6), Mandragora (6), Sema (5,5 e 6,5), Nestorovski (5,5), Lasagna (6), Okaka (6 e 5,5). Fiorentina: Dragowski (6), Milenkovic (6,5), Pezzella (6), Caceres (6,5), Lirola (5,5), Duncan (5 e 5,5), Badelj (6 e 5), Castrovilli (6,5 e 5,5), Igor (5,5), Cutrone (6 e 5,5), Chiesa (6 e 6,5), Vlahovic (6 e 5,5).

Sampdoria-Verona

Voti e pagelle

Sampdoria: Audero (6 e 6,5), Bereszynski (6), Tonelli (6 e 6,5), Yoshida (6,5 e 6), Augello (5 e 6), Depaoli (6 e 6,5), Ekdal (6), Vieira (5 e 5,5), Linetty (6,5), Jankto (6), Quagliarella (7,5 e 7), Gabbiadini (6 e 5,5), Bonazzoli (6). Verona: Silvestri (6 e 7), Rrahmani (5,5), Gunter (6 e 5,5), Dawidowicz (5,5), Adjapong (6), Amrabat (6,5), Pessina (6), Lazovic (6,5 e 7), Zaccagni (6,5), Verre (6 e 5,5), Badu (5 e sv), Di Carmine (5 e 6).

Parma-Spal

Voti e pagelle

Parma: Colombi (6), Darmian (5,5 e 6), Iacoponi (5,5 e 6), Bruno Alves (5,5), Gagliolo (6,5), Grassi (6 e 5), Brugman (5,5), Caprari (5), Kurtic (5,5), Kulusevski (6 e 5,5), Cornelius (5,5 e 5), Gervinho (5). Spal: Berisha (6), Cionek (6,5), Bonifazi (6), Vicari (6), Reca (6), Felipe (6), Valoti (7 e 6,5), Valdifiori (6,5 e 6), Missiroli (6 e 5,5), Murgia (5,5 e 6), Fares (5,5 e 5), Sala (6), Petagna (7 e 6,5).

Lecce-Atalanta

Voti e pagelle

Lecce: Gabriel (5,5), Donati (5 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Rossettini (4 e 4,5), Lucioni (4,5 e 5), Calderoni (4,5 e 5), Majer (4,5 e 5,5), Tachtsidis (5,5 e 6), Deiola (5), Barak (5 e 6), Mancosu (5), Shakhov (5,5 e 5), Saponara (7), Lapadula (5 e 5,5). Atalanta: Gollini (6,5 e 6), De Roon (6,5 e 5,5), Caldara (6,5 e 5,5), Palomino (7 e 6,5), Hateboer (7), Freuler (7 e 6,5), Pasalic (7 e 6,5), Gosens (6,5), Gomez (7,5), Malinovskyi (7), Ilicic (8,5 e 8), Muriel (7), Zapata (8 e 8,5).

Cagliari-Roma

Voti e pagelle

Cagliari: Olsen (6,5 e 6), Cacciatore (5,5 e 5), Pisacane (5), Klavan (5 e 4,5), Pellegrini (4,5 e 4), Ionita (5 e 5,5), Pereiro (6,5 e 7), Oliva (6,5), Rog (6 e 5,5), Nainggolan (6 e 5), Joao Pedro (7), Paloschi (5), Simeone (6 e 5,5). Roma: Pau Lopez (6,5 e 6), Bruno Peres (6,5 e 6), Fazio (6 e 5,5), Smalling (5,5 e 4,5), Kolarov (7 e 6,5), Villar (6,5), Cristante (6,5), Under (7), Perez (6 e sv), Mkhitaryan (7 e 8), Kluivert (6,5 e 7), Kalinic (7,5 e 8).

Lazio-Bologna

Voti e pagelle

Lazio: Strakosha (7 dalla Gazza e 7,5 dal Corriere), Patric (6 e 7), Luiz Felipe (5 e 7), Radu (5,5 e 7), Lazzari (6), Milinkovic-Savic (6,5), Lucas Leiva (6,5), Luis Alberto (7,5 e 8), Parolo (6), Jony (6), Correa (7 e 6,5), Cataldi (6 e 6,5), Immobile (6 e 7). Bologna: Skorupski (5,5 e 6), Tomiyasu (6,5 e 7), Danilo (5), Skov Olsen (5,5 e 6,5), Bani (5 e 6,5), Denswil (6 e 6,5), Schouten (5 e 6), Sansone (6), Poli (5,5 e 6,5), Orsolini (6 e 5,5), Santander (5,5 e 5), Soriano (5,5), Barrow (6 e 7), Palacio (5,5).

Napoli-Torino

Voti e pagelle

Napoli: Ospina (5,5), Di Lorenzo (7), Manolas (7), Maksimovic (6,5), Hysaj (6), Ruiz (6), Lobotka (6 e 6,5), Zielinski (6,5 e 6), Politano (6), Milik (6), Mertens (6,5), Insigne (6,5 e 7). Torino: Sirigu (6,5 e 7), Izzo (5,5), Nkoulou (6 e 5,5), Bremer (5,5 e 5), De Silvestri (6 e 5), Baselli (5), Meitè (6 e 5,5), Rincon (5), Edera (6), Lukic (5,5 e 5), Ansaldi (5 e 5,5), Zaza (5), Belotti (5 e 5,5).