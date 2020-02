Fantacalcio voti e pagelle, Milan-Torino: il confronto Gazzetta e Corsport

Analisi in chiave fantacalcio del posticipo della 24a giornata di serie A 2019-2020, Milan-Torino. Il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport. Il riepilogo del turno. A San Siro decide ancora Rebic (+3), assist per Castillejo (+1), esordio per Gabbia al posto dell’infortunato Kjaer.