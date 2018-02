La Lazio impiega un tempo, ma poi si scrolla di dosso le ansie e torna alla vittoria sul Verona. Si chiude così l'ultima gara della 25a giornata di serie A, con un successo che consente ai biancocelesti di ritornare in zona Champions scavalcando un'Inter in crisi. Decide ancora Immobile, sempre più capocannoniere del campionato, con una doppietta che porta a 22 il computo stagionale delle realizzazioni in campionato. Determinante anche l'apporto di Luis Alberto, tornato sui suoi livelli abituali.

Come detto, però, il primo tempo si era chiuso sullo 0-0, nonostante una quantità di occasioni create dai laziali, soprattutto con Immobile, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Alla ripresa la gara si sblocca grazie a un gran diagonale dell'attaccante campano che, quattro minuti dopo intorno al quarto d'ora, concede il bis in mischia. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali del match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Lazio-Verona.

Voti e pagelle.

Lazio: Strakosha (6), Wallace (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), de Vrij (6), Radu (6,5), Murgia (6), Marusic (6), Milinkovic (6 e 6,5), Parolo (6,5), Lulic (6,5), Lukaku (6), Luiz Felipe (6 e 6,5), Luis Alberto (7), Immobile (7,5 e 8). Verona: Nicolas (5 e 6), Caracciolo (5 e 6), Boldor (5 e 6), Vukovic (5), Fares (5,5), Romulo (6 e 6,5), Valoti (5 e 6,5), Buchel (5,5 e 6), Calvano (5,5 e 6), Verde (5), Aarons (5,5 e 6), Matos (5,5 e 6,5), Petkovic (5 e 6), Kean (6).

Torino-Juventus.

Voti e pagelle.

Torino: Sirigu (6), De Silvestri (6 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), N'Koulou (6), Burdisso (6), Molinaro (5 e 5,5), Iago Falque (6), Baselli (5), Niang (6,5 e 5,5), Rincon (5,5 e 6), Obi (6 e 7), Acquah (6 e 5,5), Ansaldi (5,5 e 6), Belotti (5). Juventus: Szczesny (6), De Sciglio (5,5 e 6), Rugani (6,5), Chiellini (6 e 6,5), Asamoah (6,5 e 6), Khedira (6), Pjanic (6 e 7), Sturaro (6 e 6,5), Douglas Costa (5,5), Dybala (6 e 5,5), Higuain (sv), Bernardeschi (7,5), Alex Sandro (7 e 7,5).

Napoli-Spal.

Voti e pagelle.

Napoli: Reina (6), Hysaj (6), Albiol (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Koulibaly (6 e 6,5), Mario Rui (6), Allan (7 e 6,5), Jorginho (6), Hamsik (5,5), Zielinski (6 e 6,5), Callejon (6), Mertens (5,5 e 6), Insigne (6). Spal: Meret (6,5), Salamon (6 e 5,5), Felipe (5,5), Vicari (5,5 e 6), Lazzari (6 e 5,5), Schiattarella (6), Viviani (5,5), Grassi (5 e 6), Floccari (6 e sv), Dramé (5,5 e 5), Costa (6 e 5,5), Kurtic (5), Antenucci (5,5).

Milan-Sampdoria.

Voti e pagelle.

Milan: Donnarumma (6), Calabria (7 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Bonucci (6,5), Romagnoli (6,5 e 7), Rodriguez (5,5 e 4,5), Montolivo (6,5), Biglia (7 e 6,5), Bonaventura (7,5 e 7), Suso (7 e 6,5), Cutrone (6), Calhanoglu (7,5 e 7). Sampdoria: Viviano (6,5 e 7,5), Bereszynski (5 e 5,5), Silvestre (6), Ferrari (6 e 6,5), Murru (5), Barreto (4,5 e 5), Verre (5,5), Torreira (5,5 e 6), Linetty (5 e 5,5), Ramirez (4,5 e 5), Quagliarella (5 e 5,5), Zapata (5), Caprari (5 e 6).

Atalanta-Fiorentina.

Voti e pagelle.

Atalanta: Gollini (5,5), Mancini (6), Caldara (6), Palomino (6 dalla Gazza e sv dal Corriere), Castagne (6), De Roon (6 e 6,5), Freuler (6), Gosens (6 e 6,5), Cristante (5), Gomez (6 e 6,5), Petagna (6). Fiorentina: Sportiello (6), Milenkovic (5,5), Pezzella (6), Astori (6,5), Biraghi (5,5 e 5), Benassi (6), Badelj (7), Veretout (6,5), Chiesa (6 e 5,5), Simeone (5,5), Gil Dias (5).

Bologna-Sassuolo.

Voti e pagelle.

Bologna: Mirante (7), Krafth (5,5), Gonzalez (5,5), De Maio (6 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Torosidis (5 e 5,5), Dzemaili (5,5), Krejci (6 e sv), Pulgar (6 e 7), Poli (7), Falletti (5), Avenatti (5), Destro (6,5 e 6), Di Francesco (6 e 5,5). Sassuolo: Consigli (6,5 e 6), Lirola (6,5 e 6), Goldaniga (5), Acerbi (6), Peluso (6), Missiroli (6), Magnanelli (5,5 e 6), Duncan (5 e 6), Mazzitelli (5 e 6), Berardi (7 e 6), Babacar (6,5), Politano (6 e 6,5).

Benevento-Crotone.

Voti e pagelle.

Benevento: Puggioni (6), Venuti (5,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Tosca (6 e 6,5), Djimsiti (6,5), Letizia (6 e 5,5), Sagna (6), Viola (6,5 e 6), Sandro (6,5 e 7), Brignola (6), Djuricic (5,5), Diabatè (6,5 e 7), Parigini (5,5 e 6), Iemmello (6 e 6,5), Coda (5,5 e 6). Crotone: Cordaz (5,5), Faraoni (6), Ceccherini (5 e 5,5), Capuano (5 e 6), Martella (6), Benali (6,5), Ajeti (5 e 5,5), Barberis (5,5), Mandragora (5,5), Ricci (5,5 e 5), Nalini (6 e 5,5), Crociata (6,5 e 6), Budimir (5 e 5,5).

Genoa-Inter.

Voti e pagelle.

Genoa: Perin (6,5), Rosi (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Omeonga (6,5 e 6), Rossettini (6,5 e 6), Spolli (7 e 6,5), Zukanovic (6,5 e 7), Bertolacci (7 e 6,5), Hiljemark (6,5), Laxalt (6,5 e 7), Bessa (5,5), Pandev (7,5), Galabinov (6), Lapadula (6 e sv). Inter: Handanovic (5,5 e 5), D'Ambrosio (5 e 5,5), Ranocchia (5 e 5,5), Skriniar (5 e 4,5), Cancelo (6,5 e 6), Gagliardini (4,5 e 4), Vecino (4,5), Rafinha (6 e 5,5), Valero (4,5), Candreva (6), Karamoh (5,5 e 5), Eder (5,5 e 5).

Udinese-Roma.

Voti e pagelle.

Udinese: Bizzarri (6), Adnan (6 e 5,5), Balic (6 e 5,5), Danilo (6), Samir (5,5), Widmer (5,5), Barak (6,5 e 6), Fofana (5,5 e 5), Behrami (6,5 e 6), Jankto (5,5), De Paul (6,5 e 6), Stryger Larsen (6), Perica (5), Maxi Lopez (5 e 5,5). Roma: Alisson (7 e 7,5), Fazio (6 e 6,5), Florenzi (6,5 e 6), Jesus (6), Manolas (5,5 e 6,5), De Rossi (6), Strootman (6), Nainggolan (7 e 6,5), Pellegrini (6 e 6,5), Under (7 e 7,5), El Shaarawy (5 e 5,5), Perotti (6,5 e 7), Dzeko (6).

Chievo-Cagliari.

Voti e pagelle.

Chievo: Sorrentino (7 e 6,5), Bani (5,5 e 6), Cacciatore (6), Gamberini (6 e 6,5), Gobbi (6,5 e 6), Castro (6 e 6,5), Hetemaj (6 e 6,5), Radovanovic (6), Birsa (6 e 6,5), Giaccherini (7,5 e 6), Inglese (7,5 e 7), Pucciarelli (5,5 e 5), Meggiorini (6). Cagliari: Cragno (6,5), Andreolli (5), Ceppitelli (6), Castan (6,5 e 6), Lykogiannis (6), Barella (5,5 e 6), Dessena (5 e 5,5), Faragò (5,5), Ionita (5,5 e 6), Padoin (6 e 5,5), Joao Pedro (5,5), Sau (5 e 6), Pavoletti (6,5).