Juventus sugli scudi e a +4 sull'ex capolista Napoli. È questo l'effetto di maggior rilievo del successo nel recupero della 26a giornata di campionato (top e flop del match). Allo Stadium i bianconeri si impongono con il risultato di 2-0 sull'Atalanta, con un gol per tempo di Higuain e Matuidi, respingendo al mittente ogni tentativo di sfondare della squadra di Gasperini che ha chiuso la partita con un iper-offensivo 4-2-4, per effetto degli innesti in corsa di Cornelius e Petagna al fianco di Ilicic e Gomez.

Eppure l'inizio di entrambe le frazioni si era rivelato molto favorevole agli ospiti, sospinti dalle accelerazioni proprio del Papu e dello sloveno. Al 29′, però, un'invenzione di Douglas Costa spacca il match: il brasiliano si invola dalla sua trequarti, guidando un contropiede mortifero concluso da Higuain, bravo ad entrare in area e a battere Berisha. Nella seconda frazione, dopo un paio di brividi per la porta di Buffon (soprattutto un colpo di testa di un soffio a lato di Mancini), ancora Costa colpisce un palo, prima del raddoppio di Matuidi anticipato dall'espulsione dell'atalantino Mancini. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali del match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Juventus-Atalanta

Voti e pagelle

Juventus: Buffon (6), Lichtsteiner (6), De Sciglio (6,5), Benatia (5,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Chiellini (7), Asamoah (6 e 6,5), Pjanic (5,5 e 6), Matuidi (7), Douglas Costa (7,5 e 7), Barzagli (sv), Dybala (6,5), Mandzukic (5 e 5,5), Alex Sandro (5,5 e 6), Higuain (7,5 e 8). Atalanta: Berisha (6), Toloi (6,5 e 5,5), Mancini (6 e 5), Palomino (5,5 e 6), Hateboer (6 e 5,5), Cornelius (5,5), de Roon (7 e 6), Haas (6,5 e 5,5), Spinazzola (6,5 e 5,5), Gosens (6 e 5,5), Petagna (6 e 5,5), Cristante (6), Ilicic (5,5 e 6,5), Gomez (5,5).

Cagliari-Napoli

Voti e pagelle

Caglari: Cragno (5 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Romagna (5,5 e 5), Ceppitelli (5 e 4,5), Castan (5 e 4,5), Faragò (5), Barella (5 e 5,5), Deiola (sv), Padoin (5 e 4,5), Ionita (5), Lykogiannis (5,5 e 4,5), Joao Pedro (5 e 4), Han (6,5 e 5,5), Cossu (5), Pavoletti (6 e 5). Napoli: Reina (6,5), Hysaj (6,5 e 7), Maggio (6 e sv), Albiol (7 e 6,5), Koulibaly (7 e 6,5), Mario Rui (7), Allan (7,5 e 8), Jorginho (6 e 7), Diawara (6 e sv), Hamsik (7), Callejon (7,5), Mertens (7 e 7,5), Zielinski (6,5), Insigne (7,5 e 8).

Roma-Milan

Voti e pagelle

Roma: Alisson (6), Peres (5), Manolas (5 dalla Gazza e 4,5 dal Corriere), Fazio (5), Kolarov (5), Pellegrini (6 e 5), Strootman (5 e 5,5), Nainggolan (4,5), Dzeko (5 e 4,5), Under (5,5), Schick (5), Perotti (6 e 5), Defrel (5 e sv). Milan: Donnarumma (6,5), Rodriguez (6,5), Romagnoli (7,5 e 7), Bonucci (7 e 6,5), Calabria (7,5), Bonaventura (6,5), Biglia (7 e 6,5), Kessié (7,5 e 7), Calhanoglu (6,5 e 6), Cutrone (7), Kalinic (7 e 6), Suso (7 e 6,5).

Sampdoria-Udinese

Voti e pagelle

Sampdoria: Viviano (6), Bereszynski (6), Silvestre (7 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Ferrari (6,5), Murru (4,5 e 6), Barreto (5,5), Torreira (6 e 6,5), Linetty (6 e 5,5), Ramirez (6,5 e 6), Alvarez (6 e 5,5), Quagliarella (6 e 6,5), Caprari (6 e 5,5), Zapata (7,5 e 7). Udinese: Bizzarri (6 e 5,5), Stryger Larsen (5,5), Danilo (6 e 5,5), Angella (6,5 e 5,5), Samir (6,5), Adnan (6,5), Fofana (6,5), Balic (5,5 e 6), Barak (6,5 e 6), Widmer (5 e 6,5), De Paul (5,5), Maxi Lopez (5 e sv), Jankto (6,5 e 6).

Sassuolo-Lazio

Voti e pagelle

Sassuolo: Consigli (6 dalla Gazza e 5 dal Corriere), Adjapong (5,5), Acerbi (6), Peluso (5 e 5,5), Rogerio (5 e 6), Mazzitelli (4 e 6), Magnanelli (5 e 5,5), Missiroli (5 e 5,5), Berardi (4), Babacar (4,5 e 5), Politano (6 e 5,5), Ragusa (6 e 5,5). Lazio: Strakosha (6), Wallace (6 e 7), Luiz Felipe (6,5 e 7), Radu (6 e 7), Marusic (4,5 e 4), Murgia (6,5), Lucas Leiva (7 e 6,5), Parolo (6), Milinkovic Savic (8), Lukaku (6), Lulic (6 e 6,5), Felipe Anderson (7), Immobile (6,5).

Crotone-Spal

Voti e pagelle

Crotone: Cordaz (5 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Sampirisi (4,5 e 5), Faraoni (6), Ceccherini (5 e 5,5), Capuano (5), Martella (5 e 6), Benali (5 e 6), Barberis (5), Trotta (5,5), Mandragora (5 e 6), Ricci (5), Budimir (7), Nalini (5,5 e 6). Spal: Meret (6 e 6,5), Simic (6), Vicari (5,5 e 6), Cionek (6 e 6,5), Lazzari (7,5 e 6), Schiattarella (7 e 6,5), Kurtic (6 e 6,5), Grassi (6,5), Mattiello (6,5 e 6), Paloschi (6,5), Antenucci (7).

Fiorentina-Chievo

Voti e pagelle

Fiorentina: Sportiello (6,5), Victor Hugo (6), Pezzella (6), Astori (6,5), Chiesa (6,5), Benassi (6), Cristoforo (5,5 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Dabo (sv e 5,5), Veretout (6 e 5,5), Biraghi (7), Falcinelli (5,5), Simeone (5 e 6). Chievo: Sorrentino (6 e 7), Cacciatore (6), Bani (6), Gamberini (5,5 e 6), Dainelli (6), Jaroszynski (5), Radovanovic (6), Hetemaj (5,5), Bastien (5 e 5,5), Meggiorini (sv e 6), Castro (6,5 e 6), Pucciarelli (5 e 5,5), Inglese (5,5 e 6).

Verona-Torino

Voti e pagelle

Verona: Nicolas (6), Ferrari (6,5), Caracciolo (6), Vukovic (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Fares (6 e 5,5), Romulo (5), Matos (6), Valoti (7,5), Calvano (6), Fossati (6 e sv), Verde (6 e 5), Zuculini (6,5), Petkovic (6,5), Kean (6). Torino: Sirigu (6), De Silvestri (5 e 5,5), N'Koulou (5,5), Burdisso (5), Ansaldi (5 e 5,5), Acquah (5 e 5,5), Ljajic (6), Rincon (5 e 5,5), Obi (5,5 e 6), Iago Falque (5,5 e 6), Belotti (5,5 e sv), Niang (6 e 7).

Inter-Benevento

Voti e pagelle

Inter: Handanovic (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), D'Ambrosio (6), Ranocchia (6 e 6,5), Skriniar (6 e 7), Cancelo (6 e 6,5), Gagliardini (5 e 4,5), Vecino (5 e 5,5), Candreva (5,5), Perisic (5), Rafinha (5,5), Karamoh (6,5 e 6), Eder (5,5 e 4,5). Benevento: Puggioni (6), Djimsiti (6), Letizia (5,5), Tosca (6), Sagna (6 e 6,5), Viola (5,5 e 5), Sandro (6,5 e 6), Del Pinto (5,5 e 5), Coda (5,5 e 5), Brignola (6,5), Guilherme (6,5 e 5,5), Djuricic (5,5 e 5), Cataldi (6 e 5,5).

Bologna-Genoa

Voti e pagelle

Bologna: Mirante (6,5), Gonzalez (6), Helander (5,5 e 6), Masina (6,5), Romagnoli (6,5 e 6), Nagy (6), Donsah (6 e sv), Poli (6), Pulgar (7), Falletti (6,5 e 7), Dzemaili (6 e 5,5), Di Francesco (6,5 e 6), Destro (7). Genoa: Perin (6), Rosi (4,5 e 5), Lazovic (6), Spolli (5), Zukanovic (6 e 5,5), Bertolacci (6,5 e 6), Hiljemark (5,5), Laxalt (6,5), Bessa (5 e 5,5), Lapadula (5,5), Pandev (6), Galabinov (5,5 e 5), Medeiros (5,5).