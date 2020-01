L'Atalanta si fa battere in rimonta da una Spal che torna a rinfocolare le possibilità di salvezza. Questo il risultato dell'ultimo posticipo della 20a giornata di serie A. Primo tempo molto equilibrato con le due squadre intente ad affrontarsi a viso aperto e su buoni ritmi. Comincia meglio l'Atalanta che trova il vantaggio dopo un quarto d'ora con Ilicic, ma i ferraresi sono avversario tosto e ben messo in campo, capace a più riprese di creare grattacapi alla retroguardia nerazzurra. Tornando alla rete dello sloveno: da rimarcare il suo pregevole colpo di tacco, su assist di Zapata, che vale la doppia cifra stagionale. A seguire è Petagna a creare scompiglio tra Toloi e compagni. L'ex atalantino prima ci prova in rovesciata, poi di testa in torsione da centro area, con la palla che centra il palo.

Alla ripresa, l'avvio degli ospiti è veemente e al 54′ arriva il pari. Reca, altro ex di giornata, raggiunge il fondo bruciando Djimsiti e sul suo cross arriva puntuale Petagna (7° gol per lui, quinto contro la sua ex squadra) che non lascia scampo a Sportiello. Passano sei minuti e la rimonta è completata: Valoti si beve mezza difesa al limite dell'area e conclude con un gran destro nell'angolino basso alla sinistra del portiere. L'Atalanta prova a reagire subito: va vicino al gol con Zapata, ben contrastato da Berisha in uscita, poi sfiora il pari con Pasalic e ancora con il colombiano di testa che conclude di poco a lato. Nonostante gli sforzi, così, la partita si chiude sul 2-1 per la Spal. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali del match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Atalanta-Spal

Voti e pagelle

Atalanta: Sportiello (5,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Toloi (5 e 5,5), Caldara (5,5 e 5), Muriel (5,5), Palomino (5 e 5,5), Freuler (5), Djimsiti (5), De Roon (6 e 5), Pasalic (4,5 e 5,5), Gosens (5,5 e 6), Gomez (5,5), Malinovskyi (5), Zapata (5,5 e 6), Ilicic (6 e 6,5). Spal: Berisha (6,5 e 7), Cionek (6 e 5,5), Vicari (6 e 5,5), Igor (7 e 6), Strefezza (6,5), Dabo (6,5), Missiroli (7), Valoti (7 e 7,5), Reca (7), Petagna (7,5 e 7), Di Francesco (6,5 e 6), Floccari (6 e sv).

Juventus-Parma

Voti e pagelle

Juventus: Szczesny (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Cuadrado (6), Bonucci (6,5), De Ligt (7), Alex Sandro (6), Danilo (6,5), Rabiot (6,5 e 6), Pjanic (6 e 5), Matuidi (5,5 e 6), Ramsey (5,5), Higuain (6), Dybala (6,5), Ronaldo (8 e 7,5). Parma: Sepe (6,5), Darmian (5,5 e 5), Iacoponi (5,5 e 6), Bruno Alves (6), Gagliolo (6 e 5,5), Hernani (5 e 5,5), Scozzarella (6 e 5,5), Sprocati (5,5 e 6), Kurtic (5,5 e 6), Kulusevski (6 e 5), Inglese (5,5 e 5), Cornelius (6,5), Kucka (5,5 e 6,5).

Lecce-Inter

Voti e pagelle

Lecce: Gabriel (6,5), Rossettini (7 e 6,5), Lucioni (6,5), Dell'Orco (6,5), Rispoli (6 e 6,5), Falco (6,5 e 6), Deiola (5,5), Petriccione (7), Donati (6,5), Mancosu (7), Lapadula (6 e 5,5), Majer (6,5), Babacar (6 e 6,5). Inter: Handanovic (6), Godin (5,5 e 6), Bastoni (6), De Vrij (6,5), Skriniar (5,5), Candreva (5), Barella (5 e 5,5), Brozovic (6 e 6,5), Sensi (6 e 5,5), Biraghi (6), Lukaku (5 e 5,5), Martinez (5,5 e 5).

Genoa-Roma

Voti e pagelle

Genoa: Perin (4,5), Biraschi (5,5), Romero (5 e 4,5), Goldaniga (6,5), Ghiglione (5 e 5,5), Cassata (5,5), Favilli (5,5), Schone (6,5), Sturaro (5,5 e 6), Barreca (6,5 e 6), Pandev (6,5 e 7), Sanabria (5,5 e 5). Roma: Pau Lopez (7 e 7,5), Santon (6), Smalling (6 e 6,5), Mancini (6), Spinazzola (7), Diawara (7 e 6,5), Veretout (6 e 5,5), Cristante (6), Under (6), Pellegrini (7), Kluivert (5,5 e 6), Dzeko (6,5).

Milan-Udinese

Voti e pagelle

Milan: Donnarumma (5,5 e 7), Conti (6), Kjaer (5 e 6,5), Romagnoli (6 e 6,5), Hernandez (7,5), Castillejo (6,5 e 7,5), Kessié (5,5 e 6,5), Bennacer (6,5), Bonaventura (5 e 6), Rebic (8), Ibrahimovic (6,5), Rafael Leao (6 e 7,5). Udinese: Musso (6 e 5,5), Becao (5 e 6), Troost-Ekong (6,5 e 5,5), Nuytinck (5,5 e 6), Stryger Larsen (7), De Paul (6,5 e 7), Mandragora (6,5 e 5,5), Fofana (6), Sema (5,5), Lasagna (7), Okaka (6 e 6,5).

Brescia-Cagliari

Voti e pagelle

Brescia: Joronen (7,5 e 8), Sabelli (7 e 6,5), Cistana (5 e 5,5), Chancellor (6), Mangraviti (5,5), Romulo (5 e 6), Tonali (6,5 e 6), Ndoj (5 e 5,5), Dessena (6), Spalek (5), Bjarnason (5,5 e 6), Donnarumma (6 e 5), Balotelli (4), Torregrossa (8). Cagliari: Olsen (6), Faragò (5,5 e 6), Pisacane (6 e 6,5), Klavan (6 e 5,5), Pellegrini (6 e 5), Nandez (6,5 e 6), Cigarini (5,5), Oliva (6), Rog (6,5 e 5), Ionita (5,5 e 6), Nainggolan (7 e 7,5), Joao Pedro (7,5), Simeone (5,5 e 6).

Bologna-Verona

Voti e pagelle

Bologna: Skorupski (7,5 e 8), Tomiyasu (5), Bani (5,5), Danilo (7 e 6), Mbaye (5 e 5,5), Schouten (6,5 e 6), Poli (5), Dominguez (6), Paz (5,5 e 6), Orsolini (5,5 e 5), Soriano (6,5 e 6), Sansone (5,5 e 6,5), Barrow (5,5), Santander (5,5). Verona: Silvestri (6,5 e 5,5), Rrahmani (6), Gunter (6,5 e 6), Kumbulla (5,5 e 5), Dawidowicz (6), Faraoni (6), Amrabat (7 e 6,5), Veloso (5,5 e 6), Borini (7), Lazovic (7), Pessina (6,5 e 6), Zaccagni (6,5 e 6), Di Carmine (6 e 5,5).

Lazio-Sampdoria

Voti e pagelle

Lazio: Strakosha (6), Patric (6,5 dalla Gazza e 7,5 dal Corriere), Acerbi (6,5 e 8), Vavro (6), Radu (6 e 7,5), Bastos (6,5 e 7), Lazzari (7 e 8), Milinkovic-Savic (6,5 e 7,5), Lucas Leiva (7 e 7,5), Luis Alberto (7 e 7,5), Jony (6,5 e 7,5), Caicedo (7), Adekanye (6,5), Immobile (8 e 9). Sampdoria: Audero (5,5), Bereszynski (5 e 4,5), Chabot (4 e 3), Colley (4), Murru (4,5), Augello (5,5 e 5), Linetty (6), Thorsby (5 e 4), Vieira (5 e 4,5), Jankto (4,5 e 4), Ekdal (5,5 e 5), Caprari (5,5), Gabbiadini (5,5), Bonazzoli (5 e 5,5).

Sassuolo-Torino

Voti e pagelle

Sassuolo: Consigli (6), Toljan (6), Romagna (5 e 6), Peluso (5 e 6), Kyriakopoulos (6), Obiang (6,5 e 6), Locatelli (6,5), Berardi (7), Traoré (6), Djuricic (6,5 e 6), Boga (7,5), Caputo (5 e 5,5). Torino: Sirigu (6,5 e 6), Izzo (6), Nkoulou (6), Djidji (5,5 e 5), Millico (6), De Silvestri (5 e 5,5), Lukic (6 e 5,5), Rincon (6), Aina (4,5 e 5), Verdi (4,5), Laxalt (6 e 5), Berenguer (5,5), Belotti (7 e 6,5).

Napoli-Fiorentina

Voti e pagelle

Napoli: Ospina (6 e 7), Hysaj (4,5 e 5), Manolas (5,5 e 5), Di Lorenzo (5 e 4,5), Luperto (5 e 4), Allan (5 e 4,5), Demme (5 e 5,5), Ruiz (5), Zielinski (4,5), Lozano (5 e 5,5), Callejon (4,5 e 5), Llorente (5 e sv), Milik (4,5 e 5), Insigne (5 e 4,5). Fiorentina: Dragowski (6 e 6,5), Milenkovic (6,5 e 7), Pezzella (6 e 6,5), Caceres (7), Lirola (6,5 e 7), Benassi (7), Pulgar (6,5), Castrovilli (7,5), Dalbert (6 e 6,5), Chiesa (7 e 8), Cutrone (6 e 6,5), Vlahovic (7).