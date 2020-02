L'Atalanta si aggiudica lo spareggio-Champions con la Roma (terzo ko consecutivo), il Bologna interrompe a tre la striscia positiva, tris di vittorie invece per il Lecce. Questi, in estrema sintesi, gli esiti degli anticipi della 24a giornata di serie A. I nerazzurri di Gasperini vanno sotto alla fine del primo tempo con Dzeko che approfitta di un errore di Palomino; poi è lo stesso difensore sudamericano a pareggiare i conti alla ripresa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo (assist di Djimsiti), con Pasalic che subentra a Zapata e subito ribalta il match con un destro a giro che conclude la sua corsa nel sette (le pagelle commentate di Atalanta-Roma).

A Bologna colpo salvezza del Genoa che piazza un netto 3-0 con le reti di Soumaoro, Sanabria e Criscito. A sbloccare il punteggio è il difensore, alla seconda gara in rossoblù, approfittando di un tiro cross di Masiello. I felsinei restano in dieci per l'espulsione di Schouten e alla ripresa i liguri ne approfittano con l'attaccante che si fa 70 metri di campo e batte Skorupski. Nel finale Bologna anche in 9 per l'altro rosso a Denswil e Criscito fa tris dal dischetto. Nel primo anticipo, infine, il Lecce dà il primo dispiacere a Di Biagio con Majer che, nel finale, su assist di Mancosu risolve la parità determinata dal botta e risposta tra Mancosu e Petagna. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Lecce-Spal

Voti e pagelle

Lecce: Vigorito (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Donati (6,5), Lucioni (6 e 5,5), Rossettini (5,5), Calderoni (6), Majer (7,5), Deiola (6), Barak (6,5), Mancosu (7), Falco (6), Shakhov (6 e 6,5), Lapadula (6 e 6,5). Spal: Berisha (6), Cionek (6), Bonifazi (5 e 4,5), Zukanovic (5,5), Reca (5,5 e 5), Missiroli (6 e 5,5), Strefezza (6 e 5,5), Valdifiori (6,5), Castro (5,5 e 5), Valoti (5,5 e 5), Di Francesco (6,5 e 5,5), Petagna (6,5 e 7).

Bologna-Genoa

Voti e pagelle

Bologna: Skorupski (6), Tomiyasu (5,5), Danilo (5), Bani (5,5), Dominguez (5,5 e sv), Denswil (4,5 e 4), Schouten (4), Poli (5,5), Orsolini (5 e 5,5), Skov Olsen (5,5), Svanberg (6 e 5,5), Barrow (5,5 e 6), Palacio (6 e 5,5). Genoa: Perin (6), Biraschi (6,5 e 6), Soumaro (7), Masiello (6,5), Ankersen (5,5 e 6), Goldaniga (6), Behrami (7 e 6,5), Radovanovic (6,5 e 6), Cassata (6 e sv), Sturaro (7 e 6,5), Criscito (7 e 6,5), Pinamonti (6 e 5), Sanabria (7).

Atalanta-Roma

Voti e pagelle

Atalanta: Gollini (6), Toloi (7), Palomino (6), Djimsiti (6,5 e 7), Hateboer (5,5 e 6), Freuler (6 e 6,5), De Roon (7 e 6,5), Gosens (6,5), Gomez (6,5 e 6), Ilicic (6,5 e 6), Zapata (5,5 e 5), Pasalic (7). Roma: Pau Lopez (6,5 e 6), Bruno Peres (6), Smalling (6,5 e 6), Fazio (6), Spinazzola (5 e 5,5), Mancini (6), Veretout (5,5), Pellegrini (5), Kluivert (5,5), Carles Perez (5 e 5,5), Mkhitaryan (5,5 e 5), Perotti (5), Dzeko (6 e 6,5).