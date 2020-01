L'Atalanta ne fa sette e inguaia il Torino, è del Bologna il derby dell'Emilia contro la Spal, 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Questi i risultati dei tre anticipi del sabato della 21a giornata di serie A. Gara incredibile all'Olimpico con i nerazzurri che chiudono il primo tempo sul 3-0, in virtù delle reti di Ilicic, Gosens e Zapata, e poi più che raddoppiano il fatturato con lo sloveno che mette insieme una tripletta (anche un gol alla Maradona da centrocampo), assistito dalla doppietta di Muriel. Sugli scudi Gomez con due assist, granata che chiudono in 9 per le espulsioni di Izzo e Lukic, Sirigu ne incassa 7 ma senza demeritare (-7,5 per lui al fantacalcio, a causa anche di un'ammonizione).

Guardando alle altre gare, Bologna vittorioso in rimonta contro la Spal per 3-1: dopo l'iniziale vantaggio di Petagna dal dischetto, felsinei a segno con l'autorete di Vicari e i gol di Barrow e Poli. Nel match del pomeriggio, il Genoa spreca un rigore con Criscito, al primo errore in carriera dagli 11 metri, ben neutralizzato da Dragowski e poi fallisce un altro paio di nitide occasioni. Dall'altra parte la Fiorentina non sfonda trovando sulla sua strada un buon Perin. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Spal-Bologna

Voti e pagelle

Spal: Berisha (6,5), Cionek (5), Bonifazi (5,5), Vicari (5), Igor (5,5 dalla Gazza e 5 dal Corriere), Strefezza (5,5 e 6), Dabo (6), Missiroli (5,5 e 6), Valoti (5 e 5,5), Paloschi (5 e sv), Reca (6,5), Di Francesco (6), Petagna (6,5). Bologna: Skorupski (6,5), Tomiyasu (6,5 e 6), Danilo (6,5 e 6), Paz (6), Mbaye (6,5 e 6), Schouten (7 e 7,5), Poli (7 e 6,5), Orsolini (6), Skov Olsen (5,5 e 6), Soriano (7), Palacio (6,5), Santander (5,5), Barrow (7).

Fiorentina-Genoa

Voti e pagelle

Fiorentina: Dragowski (8 e 8,5), Milenkovic (6,5 e 5,5), Pezzella (4,5 e 5), Caceres (5,5 e 5), Lirola (6 e 6,5), Benassi (5,5), Pulgar (6), Castrovilli (6 e 6,5), Eysseric (5,5), Venuti (5,5 e 5), Olivera (sv e 6), Chiesa (6,5), Cutrone (5,5 e 5), Vlahovic (6). Genoa: Perin (6 e 7), Biraschi (6,5), Romero (6,5), Criscito (5,5), Ghiglione (6), Behrami (6), Schone (6,5 e 7), Sturaro (6), Barreca (6 e 5,5), Pandev (6), Sanabria (6), Favilli (6,5 e 7), Pinamonti (4,5 e 5).

Torino-Atalanta

Voti e pagelle

Torino: Sirigu (5,5 e 6), Izzo (4), Nkoulou (5,5 e 5), Djidji (4), De Silvestri (5), Meité (4), Lukic (4), Laxalt (4), Verdi (4 e 4,5), Berenguer (5), Belotti (5). Atalanta: Gollini (7 e 6), Toloi (7 e 6,5), Palomino (8 e 7), Djimsiti (7 e 6,5), Hateboer (6 e 6,5), De Roon (7,5 e 7), Pasalic (6,5 e 6), Freuler (8 e 6,5), Gosens (7,5), Muriel (7,5 e 7), Gomez (8 e 7,5), Ilicic (9 e 8,5), Malinovskyi (6,5 e 6), Zapata (6,5 e 7).

Brescia-Milan

Voti e pagelle

Brescia: Joronen (6), Sabelli (6,5), Cistana (6), Chancellor (6 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Mateju (6 e 6,5), Bisoli (6), Tonali (7), Dessena (6), Ndoj (5,5 e 5), Romulo (6 e 5,5), Ayè (6), Donnarumma A. (sv e 6), Torregrossa (6 e 6,5). Milan: Donnarumma (7,5), Conti (6), Kjaer (6 e 5), Romagnoli (6 e 5,5), Hernandez (6), Castillejo (6,5 e 5,5), Kessié (6 e 5,5), Bennacer (6,5 e 6), Calhanoglu (5,5 e 5), Ibrahimovic (6), Leao (5,5 e 5), Rebic (7).