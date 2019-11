Vincono Juventus e Inter, che restano equidistanti in vetta alla classifica, la Roma si consolida in zona Champions superando il Napoli. Questi, in estrema sintesi, i risultati degli anticipi della 11a giornata di serie A. A Torino i bianconeri si impongono nel derby con un gol di De Ligt, che risolve una mischia grazie anche all'assist di Higuain. Granata in ripresa, rispetto alle precedenti giornate, ma salvati a più riprese da un super Sirigu che, alla lunga, risulta il migliore in campo (le pagelle commentate del derby della Mole).

Nel pomeriggio l'Inter si era portata avanti temporaneamente battendo in extremis il Bologna al Dall'Ara. 2-1 grazie al rigore realizzato allo scadere da Lukaku che, già in precedenza, aveva impattato con un abile tap-in l'iniziale vantaggio di Soriano (conclusione dalla distanza che trova impreparato Handanovic). Stesso risultato nel match che aveva aperto la giornata, con la Roma che prosegue nel buon momento superando il Napoli. Nel primo tempo è ancora Zaniolo, su assist di Spinazzola, a sbloccare il match, Kolarov si fa ipnotizzare dal dischetto da Meret, ma alla ripresa dagli 11 metri Veretout non sbaglia. A nulla vale il centro di Milik nel finale (assist Lozano). Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso le pagelle di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Roma-Napoli

Voti e pagelle

Roma: Pau Lopez (6,5), Spinazzola (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Cetin (5), Smalling (6,5 e 7), Kolarov (5 e 5,5), Mancini (6,5 e 7), Veretout (7 e 7,5), Zaniolo (7 e 7,5), Pastore (7), Kluivert (6,5), Perotti (6 e sv), Dzeko (6,5). Napoli: Meret (7,5), Di Lorenzo (5,5 e 6,5), Manolas (5 e 6), Koulibaly (5), Mario Rui (4,5), Callejon (5), Lozano (6,5 e 6), Zielinski (6,5), Ruiz (5), Insigne (6), Mertens (5,5 e 5), Llorente (5,5 e 6), Milik (6,5 e 7).

Bologna-Inter

Voti e pagelle

Bologna: Skorupski (6,5 e 7), Mbaye (5 e 5,5), Danilo (6), Bani (5 e 5,5), Krejci (5,5 e 6), Poli (6,5 e 6), Medel (5,5), Svanberg (6), Orsolini (4,5), Soriano (7 e 6,5), Sansone (6 e 5,5), Palacio (6). Inter: Handanovic (6 e 5,5), Skriniar (6), De Vrij (7 e 6,5), Bastoni (6), Lazaro (7 e 6,5), Gagliardini (5), Vecino (6), Brozovic (5 e 5,5), Barella (6,5 e 6), Biraghi (5,5 e 5), Candreva (6,5), Martinez (6,5 e 7), Lukaku (8).

Torino-Juventus

Voti e pagelle

Torino: Sirigu (8), Izzo (6,5 e 6), Bremer (6,5 e 5,5), Lyanco (6 e 5,5), Aina (6), Meité (6), Rincon (6), Zaza (6), Baselli (5,5 e 5), Ansaldi (6 e 6,5), Verdi (5), Belotti (6 e 6,5). Juventus: Szczesny (6,5), Cuadrado (6,5 e 7), Bonucci (6,5 e 6), De Ligt (7), De Sciglio (5,5), Bentancur (6), Khedira (6 e sv), Pjanic (6,5 e 6), Matuidi (6), Bernardeschi (5,5 e 5), Ramsey (6), Dybala (5,5), Higuain (7), Ronaldo (6).