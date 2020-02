La Juventus torna alla vittoria ed è di nuovo sola in testa alla classifica approfittando del successo della Lazio nello scontro diretto con l'Inter; buone notizie anche per il Napoli. Questi i principali risultati delle gare domenicali della 24a giornata di serie A. A Torino i bianconeri senza Cristiano Ronaldo, ma con un Chiellini in più, si impongono per 2-0 sul Brescia (in 10 anche per l'espulsione di Ayé), in virtù delle reti di Dybala e Cuadrado. All'Olimpico, la squadra di Inzaghi si impone in rimonta per 2-1: dopo il vantaggio di Young, ci pensano Immobile dal dischetto e Milinkovic-Savic. 1-0 del Napoli sul Cagliari, grazie al centro di Mertens.

Guardando alle altre gare, 5-1 della Fiorentina a Genova sulla Sampdoria con le doppiette di Vlahovic e Chiesa (l'autogol di Thorsby ha inaugurato la serie), Gabbiadini per i blucerchiati; 1-0 del Parma a Reggio Emilia contro il Sassuolo, grazie al reintegrato Gervinho; 0-0 tra Udinese e Verona nell'anticipo delle 12.30. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Lazio-Inter

Voti e pagelle

Lazio: Strakosha (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Luiz Felipe (6,5), Acerbi (7,5 e 7), Radu (6,5 e 7), Marusic (6,5 e 6), Milinkovic-Savic (8), Leiva (7 e 6), Luis Alberto (7), Jony (5 e 5,5), Lazzari (7 e 6,5), Caicedo (6 e 5,5), Correa (6,5 e 5,5), Immobile (7). Inter: Padelli (5 e 6), Godin (5,5), De Vrij (5,5 e 5), Skriniar (5 e 5,5), Candreva (6 e 7), Moses (6 e 5,5), Vecino (5,5 e 6), Brozovic (6,5 e 6), Eriksen (6 e 6,5), Barella (5 e 5,5), Young (6,5), Lukaku (5 e 6,5), Martinez (5).

Juventus-Brescia

Voti e pagelle

Juventus: Szczesny (6), Danilo (6), Bonucci (6), Rugani (6), Alex Sandro (6), Rabiot (6 e 5,5), Bentancur (6,5 e 6), Ramsey (6 e 5), Matuidi (6 e 6,5), Cuadrado (7), Higuain (6 e 6,5), Dybala (7). Brescia: Andrenacci (6 e 5,5), Sabelli (6 e 6,5), Mateju (5,5 e 5), Chancellor (6 e 5,5), Martella (5), Bisoli (6), Dessena (5 e 5,5), Bjarnason (5,5 e 6), Zmrhal (5,5), Balotelli (5), Ayé (4,5 e 4).

Cagliari-Napoli

Voti e pagelle

Cagliari: Cragno (6), Pisacane (6), Walukiewicz (5 e 5,5), Mattiello (5,5), Klavan (6), Pellegrini (5,5), Nandez (6), Cigarini (6), Ionita (5,5), Pereiro (6 e 5,5), Paloschi (5,5), Joao Pedro (5), Simeone (5,5). Napoli: Ospina (6,5 e 6), Di Lorenzo (6), Manolas (6,5 e 6), Maksimovic (6,5), Hysaj (6), Ruiz (6), Demme (6), Insigne (6), Zielinski (6,5), Callejon (6 e 6,5), Politano (6), Mertens (7), Elmas (7).

Sampdoria-Fiorentina

Voti e pagelle

Sampdoria: Audero (5,5 e 5), Bereszynski (6 e 4,5), Tonelli (5,5), Colley (4 e 5), Murru (4), Thorsby (4,5 e 5), Jankto (5), Bertolacci (4 e 6), Vieira (5,5 e 5), Linetty (5 e 5,5), Ramirez (5), Depaoli (5 e 5,5), Gabbiadini (6 e 5,5), Quagliarella (6 e 5). Fiorentina: Dragowski (7), Milenkovic (7 e 6,5), Pezzella (6 e 7), Caceres (6,5), Lirola (7,5 e 7), Duncan (6 e 7), Benassi (6 e sv), Badelj (5 e 6), Castrovilli (7), Pulgar (6), Dalbert (6 e 6,5), Vlahovic (7 e 8), Chiesa (7,5).

Sassuolo-Parma

Voti e pagelle

Sassuolo: Consigli (6), Toljan (6), Romagna (6), Ferrari (5,5), Kyriakopoulos (5,5 e 6), Obiang (6,5 e 5,5), Bourabia (6 e 5,5), Locatelli (6,5), Berardi (6 e 5,5), Djuricic (5,5), Defrel (5), Boga (5,5), Caputo (5 e 5,5). Parma: Colombi (7), Darmian (7 e 6), Laurini (7 e 6), Iacoponi (7), Bruno Alves (6,5 e 6), Gagliolo (7 e 6), Brugman (6,5), Hernani (6,5 e 6), Kurtic (6,5), Gervinho (7), Grassi (6,5 e 6), Cornelius (7 e 6,5), Siligardi (6), Pezzella (sv e 6).

Udinese-Verona

Voti e pagelle

Udinese: Musso (7 e 6,5), Becao (6), Troost-Ekong (6,5 e 5,5), Nuytinck (6,5), Stryger Larsen (6,5 e 6), De Paul (5,5 e 6), Mandragora (5,5 e 7), Fofana (6,5 e 6), Sema (6,5 e 5), Okaka (6 e 5,5), Lasagna (5,5). Verona: Silvestri (6), Rrahmani (6), Gunter (6,5), Kumbulla (6,5), Faraoni (6 e 5,5), Amrabat (6,5), Veloso (6), Lazovic (6), Pessina (6), Zaccagni (5), Borini (6,5 e 6), Verre (6 e 5,5).

Lecce-Spal

Voti e pagelle

Lecce: Vigorito (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Donati (6,5), Lucioni (6 e 5,5), Rossettini (5,5), Calderoni (6), Majer (7,5), Deiola (6), Barak (6,5), Mancosu (7), Falco (6), Shakhov (6 e 6,5), Lapadula (6 e 6,5). Spal: Berisha (6), Cionek (6), Bonifazi (5 e 4,5), Zukanovic (5,5), Reca (5,5 e 5), Missiroli (6 e 5,5), Strefezza (6 e 5,5), Valdifiori (6,5), Castro (5,5 e 5), Valoti (5,5 e 5), Di Francesco (6,5 e 5,5), Petagna (6,5 e 7).

Bologna-Genoa

Voti e pagelle

Bologna: Skorupski (6), Tomiyasu (5,5), Danilo (5), Bani (5,5), Dominguez (5,5 e sv), Denswil (4,5 e 4), Schouten (4), Poli (5,5), Orsolini (5 e 5,5), Skov Olsen (5,5), Svanberg (6 e 5,5), Barrow (5,5 e 6), Palacio (6 e 5,5). Genoa: Perin (6), Biraschi (6,5 e 6), Soumaro (7), Masiello (6,5), Ankersen (5,5 e 6), Goldaniga (6), Behrami (7 e 6,5), Radovanovic (6,5 e 6), Cassata (6 e sv), Sturaro (7 e 6,5), Criscito (7 e 6,5), Pinamonti (6 e 5), Sanabria (7).

Atalanta-Roma

Voti e pagelle

Atalanta: Gollini (6), Toloi (7), Palomino (6), Djimsiti (6,5 e 7), Hateboer (5,5 e 6), Freuler (6 e 6,5), De Roon (7 e 6,5), Gosens (6,5), Gomez (6,5 e 6), Ilicic (6,5 e 6), Zapata (5,5 e 5), Pasalic (7). Roma: Pau Lopez (6,5 e 6), Bruno Peres (6), Smalling (6,5 e 6), Fazio (6), Spinazzola (5 e 5,5), Mancini (6), Veretout (5,5), Pellegrini (5), Kluivert (5,5), Carles Perez (5 e 5,5), Mkhitaryan (5,5 e 5), Perotti (5), Dzeko (6 e 6,5).