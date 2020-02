L'Inter fa suo un derby incredibile, la Lazio torna alla vittoria dopo due pari, il Napoli ricasca nell'incubo, sconfitto in casa dal Lecce (le pagelle commentate del match). A San Siro il Milan chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 (Rebic e Ibrahimovic), poi nel secondo in stretta sequenza Brozovic e Vecino pareggiano, De Vrij e Lukaku completano l'opera. A Parma decide un gol in mischia di Caicedo per i biancocelesti, ma gli emiliani recriminano per un rigore non concesso nel finale. Al San Paolo finisce 3-2 per i salentini allenati da Liverani: Lapadula rompe il ghiaccio nel primo tempo, poi raddoppia nella ripresa dopo il momentaneo pari di Milik, quindi Mancosu completa l'opera su punizione rendendo inutile il gol allo scadere di Callejon.

Guardando alle altre gare, il Sassuolo supera la Spal per 2-1 con le reti di Caputo e Boga, dopo il momentaneo vantaggio di Bonifazi e ora Semplici è ai saluti; 1-1 tra Brescia e Udinese con il botta e risposta di Bisoli e De Paul; 1-0 del Genoa a Marassi contro il Cagliari grazie al solito Pandev, leader indiscusso dei liguri. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Inter-Milan

Voti e pagelle

Inter: Padelli (5 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Godin (6), De Vrij (8 e 7,5), Skriniar (5,5 e 6), Candreva (6,5 e 6), Moses (6,5 e 6), Vecino (7), Brozovic (7 e 6,5), Barella (7 e 6), Young (6 e 5,5), Sanchez (6,5 e 6), Eriksen (7 e 6,5), Lukaku (7,5 e 7). Milan: Donnarumma (5,5), Conti (5,5), Kjaer (5 e 5,5), Romagnoli (5,5), Hernandez (6,5 e 6), Castillejo (6), Bennacer (6,5 e 6), Kessié (6 e 5,5), Rebic (6,5), Calhanoglu (6), Ibrahimovic (7 e 7,5).

Parma-Lazio

Voti e pagelle

Parma: Colombi (6), Darmian (6,5 e 6), Iacoponi (6,5 e 6), Bruno Alves (6,5 e 6), Gagliolo (6,5 e 6), Kurtic (6 e 7), Brugman (6 e 6,5), Kulusevski (6,5), Hernani (7 e 6,5), Caprari (5,5 e 6), Sprocati (6), Cornelius (6,5 e 7), Kucka (6 e 7,5). Lazio: Strakosha (6,5 e 7), Patric (6 e 7,5), Luiz Felipe (6,5 e 7,5), Acerbi (6,5 e 7,5), Marusic (6,5), Lazzari (6,5), Parolo (6 e 6,5), Lucas Leiva (6 e 7,5), Cataldi (sv e 6), Luis Alberto (7,5 e 8), Jony (6,5), Caicedo (6,5 e 7), Correa (5,5 e 6), Immobile (6 e 6,5).

Napoli-Lecce

Voti e pagelle

Napoli: Ospina (5,5 e 5), Di Lorenzo (5 e 4,5), Maksimovic (5,5 e 5), Koulibaly (4,5 e 4), Mario Rui (5,5 e 5), Lobotka (5,5 e 5), Mertens (6,5 e 6), Demme (6 e 5,5), Zielinski (5), Politano (5,5 e 5), Callejon (6 e 6,5), Milik (6), Insigne (5), Lozano (sv e 6). Lecce: Vigorito (6,5), Rispoli (6 e 7), Lucioni (6 e 6,5), Rossettini (6,5 e 6), Donati (6), Majer (6,5 e 6), Petriccione (6,5 e 6), Deiola (6,5 e 7), Barak (7 e 6,5), Saponara (7,5 e 7), Falco (7,5), Mancosu (7), Lapadula (7).

Genoa-Cagliari

Voti e pagelle

Genoa: Perin (6), Biraschi (6,5 e 6), Soumaoro (7 e 6,5), Masiello (6,5 e 6), Ghiglione (6 e 5,5), Pandev (7 e 7,5), Sturaro (6,5 e 6), Radovanovic (6 e 6,5), Schone (6 e 6,5), Ankersen (6), Criscito (6), Pinamonti (6), Sanabria (6,5). Cagliari: Cragno (6 e 5,5), Cacciatore (6 e sv), Mattiello (6,5 e 5,5), Pisacane (6), Klavan (5,5 e 6), Pellegrini (6), Walukiewickz (6), Nandez (6,5), Ionita (5,5), Nainggolan (6,5 e 7), Joao Pedro (4,5 e 5,5), Simeone (5,5).

Spal-Sassuolo

Voti e pagelle

Spal: Berisha (6), Tomovic (4,5), Vicari (5,5), Bonifazi (6,5), Strefezza (5), Castro (5 e 5,5), Valoti (5,5 e 5), Missiroli (5 e 5,5), Dabo (5), Murgia (5,5 e 4,5), Reca (5), Petagna (6), Di Francesco (5,5 e 5). Sassuolo: Consigli (7 e 6,5), Toljan (6,5 e 7), Romagna (6), Ferrari (6), Kyriakopoulos (6), Locatelli (7), Obiang (6), Berardi (7,5 e 7), Traoré (5,5 e 5), Defrel (6 e 5,5), Boga (7,5), Caputo (6,5 e 6).

Brescia-Udinese

Voti e pagelle

Brescia: Joronen (6 e 7), Sabelli (6), Chancellor (6 e 5,5), Cistana (6), Martella (5,5 e 5), Bisoli (6,5 e 6), Tonali (5,5 e 6), Dessena (5,5), Bjarnason (5,5 e 5), Spalek (5 e 4), Zmrhal (6,5 e 6), Balotelli (6,5), Ayé (5 e 5,5). Udinese: Musso (5,5), De Maio (5 e 4), Troost-Ekong (6,5 e 6), Nuytinck (6), Stryger-Larsen (6), De Paul (6,5 e 7), Jajalo (6), Mandragora (6), Fofana (6,5 e 6), Sema (6,5 e 6), Okaka (6 e 6,5), Lasagna (6,5), Nestorovski (6).

Fiorentina-Atalanta

Voti e pagelle

Fiorentina: Dragowski (5 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Milenkovic (6 e 5,5), Pezzella (5,5), Igor (5,5 e 5), Lirola (6,5 e 5), Benassi (5), Pulgar (6 e 5), Castrovilli (6), Dalbert (5 e 5,5), Cutrone (5,5 e 5), Vlahovic (6 e 5), Chiesa (6,5). Atalanta: Gollini (5,5 e 6), Toloi (6 e 6,5), Palomino (6), Djimsiti (6), Castagne (7 e 6,5), Pasalic (5 e 5,5), Malinovskyi (7), Freuler (6,5 e 6), Gosens (6), Gomez (7), Ilicic (7,5), Zapata (6 e 7).

Torino-Sampdoria

Voti e pagelle

Torino: Sirigu (5,5 e 6), Izzo (5,5 e 5), Nkoulou (5 e 6), Lyanco (6 e 5), De Silvestri (5,5), Lukic (6), Rincon (5,5 e 5), Aina (5 e 5,5), Ansaldi (sv e 6), Berenguer (6,5 e 6), Belotti (5 e 5,5), Verdi (6,5 e 6). Sampdoria: Audero (6), Bereszynski (6,5 e 6), Tonelli (6,5), Colley (4,5 e 5,5), Murru (6), Thorsby (5,5), Jankto (6,5 e 6), Ekdal (6,5), Linetty (6), Ramirez (7,5), Gabbiadini (6), Quagliarella (7).

Verona-Juventus

Voti e pagelle

Verona: Silvestri (6), Rrahmani (6), Gunter (7 e 6,5), Kumbulla (7,5 e 7), Faraoni (6,5 e 7), Amrabat (7,5 e 7), Veloso (6), Verre (6), Lazovic (6), Pessina (7 e 6,5), Zaccagni (6,5 e 6), Pazzini (7), Borini (7 e 7,5). Juventus: Szczesny (6), Cuadrado (5,5), De Ligt (6), Bonucci (5), Alex Sandro (5 e 5,5), Bentancur (5,5), Pjanic (4,5 e 5), Rabiot (5,5), Douglas Costa (6), Ramsey (5,5), Higuain (4,5 e 5,5), Dybala (5,5 e 6), Ronaldo (7 e 7,5).

Roma-Bologna

Voti e pagelle

Roma: Pau Lopez (5,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Santon (4,5), Bruno Peres (6), Mancini (4,5 e 4), Smalling (5 e 4), Kolarov (4,5), Cristante (5 e 4), Veretout (5 e 4,5), Under (5 e 4,5), Carles Perez (5,5), Mkhitaryan (5,5), Perotti (6 e 5,5), Dzeko (5). Bologna: Skorupski (6), Tomiyasu (7 e 6,5), Danilo (6,5 e 6), Bani (6,5 e 7), Denswil (5,5), Svanberg (7 e 6), Schouten (7), Soriano (6 e 6,5), Orsolini (7), Palacio (7 e 6,5), Barrow (8).