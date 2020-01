L'Inter rallenta ancora a San Siro, la Juventus non ne approfitta sconfitta dal Napoli, Lazio a fatica nel derby "graziata" da Pau Lopez. Questi i risultati delle principali gare domenicali della 21a giornata di serie A. L'Inter inanella il quinto pari, nelle ultime sette gare, con il Cagliari: Nainggolan firma l'1-1, dopo l'iniziale vantaggio di Lautaro Martinez che in pieno recupero si fa espellere per proteste (e ora rischia fino a tre giornate di squalifica). A gara terminate silenzio stampa polemico di Conte che lascia San Siro senza parlare. Al San Paolo sono i partenopei a imporsi per 2-1 con Zielinski e Insigne, Ronaldo per i bianconeri. Finisce 1-1 il derby della Capitale con i biancocelesti che approfittano di una topica clamorosa del portiere della Roma per pareggiare l'iniziale vantaggio di Dzeko.

Guardando alle altre gare, il Verona fa valere la legge del Bentegodi superando il Lecce in scioltezza (3-0, Dawidowicz, Pessina e Pazzini dal dischetto; salentini in 10 nel secondo tempo per l'espulsione di Dell'Orco), idem il Parma contro l'Udinese (2-0, Gagliolo e Kulusevski), tra Sampdoria e Sassuolo finisce in parità (0-0), nonostante gli emiliani fossero in 10 dal 26′ del primo tempo per il rosso a Peluso. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Napoli-Juventus

Voti e pagelle

Napoli: Meret (6), Hysaj (6 dalla Gazza e 7 dal Corriere), Di Lorenzo (6), Manolas (6,5 e 7), Mario Rui (6 e 7), Zielinski (7), Demme (7), Lobotka (6,5 e 6), Ruiz (6 e 6,5), Callejon (6,5 e 7), Milik (6,5 e 6), Insigne (8 e 7,5). Juventus: Szczesny (5,5), Cuadrado (4,5 e 5,5), Bonucci (6), De Ligt (6 e 6,5), Alex Sandro (5,5 e 5), Bentancur (6), Pjanic (5,5 e 6), Rabiot (5 e 5,5), Matuidi (5 e 5,5), Douglas Costa (5,5), Dybala (5), Bernardeschi (5,5), Higuain (5), Ronaldo (6 e 6,5).

Roma-Lazio

Voti e pagelle

Roma: Pau Lopez (4 e 4,5), Santon (6,5), Mancini (7 e 6,5), Smalling (7,5 e 6,5), Spinazzola (7), Veretout (6,5), Cristante (6,5 e 7), Under (7), Pellegrini (6,5), Kluivert (6,5 e 6), Perotti (6 e sv), Dzeko (6,5). Lazio: Strakosha (5,5 e 5), Luiz Felipe (6,5 e 7), Patric (6), Acerbi (7,5 e 7), Radu (7 e 6,5), Lazzari (5 e 6), Milinkovic-Savic (6), Lucas Leiva (5,5), Luis Alberto (5,5), Parolo (6), Lulic (5 e 6), Correa (5,5 e 5), Caicedo (6 e sv), Immobile (5 e 6).

Inter-Cagliari

Voti e pagelle

Inter: Handanovic (6,5 e 6), Skriniar (sv e 6), Godin (5), De Vrij (6,5 e 6), Bastoni (5,5), Young (6,5), Barella (5,5), Borja Valero (6), Sensi (5 e 5,5), Biraghi (5), Martinez (4 e 5,5), Lukaku (6). Cagliari: Cragno (6,5), Faragò (6,5), Walukiewicz (6 e 5,5), Klavan (6,5), Nandez (6,5), Nainggolan (7), Oliva (6), Castro (6,5 e 6), Ionita (6,5), Pellegrini (5,5), Mattiello (6), Joao Pedro (6,5), Simeone (6,5 e 6).

Parma-Udinese

Voti e pagelle

Parma: Sepe (7), Darmian (6), Iacoponi (5,5 e 6), Bruno Alves (6 e 6,5), Gagliolo (6,5 e 7), Laurini (6), Kucka (6,5 e 6), Scozzarella (7,5), Hernani (6,5), Kulusevski (6,5), Cornelius (7 e 6,5), Kurtic (6), Dermaku (6). Udinese: Musso (5,5 e 5), Becao (5,5), Jajalo (6,5 e 6), Troost-Ekong (5,5), Nuytinck (5,5), Stryger-Larsen (6), De Paul (6,5), Fofana (6 e 5,5), Nestorovski (5,5 e sv), Mandragora (5,5 e 5), Sema (6), Lasagna (5,5), Okaka (5,5 e 5).

Sampdoria-Sassuolo

Voti e pagelle

Sampdoria: Audero (6), Bereszynski (6 e 5,5), Vieira (5,5 e sv), Tonelli (6), Regini (6 e sv), Colley (6), Augello (5,5), Ramirez (5 e 6), Caprari (6), Thorsby (5 e 6), Ekdal (5 e 6), Linetty (6), Gabbiadini (6,5 e 6), Quagliarella (5,5). Sassuolo: Consigli (6,5), Toljan (5,5 e 6), Romagna (7 e 6,5), Peluso (5), Kyriakopoulos (7 e 6), Obiang (6,5 e 6), Locatelli (6,5 e 7), Berardi (6,5 e 6), Traoré (5,5 e 6), Rogerio (6 e 6,5), Boga (5,5 e 6,5), Caputo (6,5 e 6).

Verona-Lecce

Voti e pagelle

Verona: Silvestri (sv e 6), Rrahmani (6,5), Kumbulla (6,5 e 7), Dawidowicz (7), Faraoni (6), Amrabat (7 e 6,5), Veloso (7), Lazovic (7), Pessina (7,5 e 7), Verre (5,5 e 6,5), Borini (6), Di Carmine (6), Pazzini (6,5). Lecce: Gabriel (6 e 6,5), Vigorito (5,5), Lucioni (5), Majer (6), Rossettini (5,5), Dell'Orco (4,5), Rispoli (5 e 5,5), Deiola (5), Tachtsidis (5), Donati (5,5), Mancosu (4,5 e 5), Babacar (5), Meccariello (6), Lapadula (6 e 5).

Spal-Bologna

Voti e pagelle

Spal: Berisha (6,5), Cionek (5), Bonifazi (5,5), Vicari (5), Igor (5,5 dalla Gazza e 5 dal Corriere), Strefezza (5,5 e 6), Dabo (6), Missiroli (5,5 e 6), Valoti (5 e 5,5), Paloschi (5 e sv), Reca (6,5), Di Francesco (6), Petagna (6,5). Bologna: Skorupski (6,5), Tomiyasu (6,5 e 6), Danilo (6,5 e 6), Paz (6), Mbaye (6,5 e 6), Schouten (7 e 7,5), Poli (7 e 6,5), Orsolini (6), Skov Olsen (5,5 e 6), Soriano (7), Palacio (6,5), Santander (5,5), Barrow (7).

Fiorentina-Genoa

Voti e pagelle

Fiorentina: Dragowski (8 e 8,5), Milenkovic (6,5 e 5,5), Pezzella (4,5 e 5), Caceres (5,5 e 5), Lirola (6 e 6,5), Benassi (5,5), Pulgar (6), Castrovilli (6 e 6,5), Eysseric (5,5), Venuti (5,5 e 5), Olivera (sv e 6), Chiesa (6,5), Cutrone (5,5 e 5), Vlahovic (6). Genoa: Perin (6 e 7), Biraschi (6,5), Romero (6,5), Criscito (5,5), Ghiglione (6), Behrami (6), Schone (6,5 e 7), Sturaro (6), Barreca (6 e 5,5), Pandev (6), Sanabria (6), Favilli (6,5 e 7), Pinamonti (4,5 e 5).

Torino-Atalanta

Voti e pagelle

Torino: Sirigu (5,5 e 6), Izzo (4), Nkoulou (5,5 e 5), Djidji (4), De Silvestri (5), Meité (4), Lukic (4), Laxalt (4), Verdi (4 e 4,5), Berenguer (5), Belotti (5). Atalanta: Gollini (7 e 6), Toloi (7 e 6,5), Palomino (8 e 7), Djimsiti (7 e 6,5), Hateboer (6 e 6,5), De Roon (7,5 e 7), Pasalic (6,5 e 6), Freuler (8 e 6,5), Gosens (7,5), Muriel (7,5 e 7), Gomez (8 e 7,5), Ilicic (9 e 8,5), Malinovskyi (6,5 e 6), Zapata (6,5 e 7).

Brescia-Milan

Voti e pagelle

Brescia: Joronen (6), Sabelli (6,5), Cistana (6), Chancellor (6 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Mateju (6 e 6,5), Bisoli (6), Tonali (7), Dessena (6), Ndoj (5,5 e 5), Romulo (6 e 5,5), Ayè (6), Donnarumma A. (sv e 6), Torregrossa (6 e 6,5). Milan: Donnarumma (7,5), Conti (6), Kjaer (6 e 5), Romagnoli (6 e 5,5), Hernandez (6), Castillejo (6,5 e 5,5), Kessié (6 e 5,5), Bennacer (6,5 e 6), Calhanoglu (5,5 e 5), Ibrahimovic (6), Leao (5,5 e 5), Rebic (7).