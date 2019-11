La Juventus supera anche un buon Milan, il Cagliari si conferma in zona Champions, la Lazio supera il Lecce. Questi i principali risultati delle gare domenicali della 12a giornata di serie A. Allo Stadium serve una magia di Dybala (entrato al posto di Ronaldo) per sbloccare una gara ben orchestrata da Pioli. In Sardegna la squadra di Maran schianta la Fiorentina con un super Nainggolan: 5-2 il finale con reti di Rog, Pisacane, Simeone, Joao Pedro e lo stesso Nainggolan (autore anche di tre assist), per la Viola doppio Vlahovic. 4-2 per i biancocelesti sui salentini con doppio Correa, Immobile e Milinkovic-Savic (Lapadula e La Mantia per gli ospiti che sul 2-1 sbagliano un rigore con Babacar ipnotizzato da Strakosha).

Guardando alle altre gare, il Parma si impone sulla Roma per 2-0 con le reti di Sprocati e Cornelius (le pagelle commentate del match), 0-0 tra Atalanta e Sampdoria, con i nerazzurri che chiudono in 10 per l'espulsione di Malinovskyi, stesso risultato tra Udinese e Spal con Musso che, in pieno recupero, para un rigore a Petagna. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Juventus-Milan

Voti e pagelle

Juventus: Szczesny (7,5), Cuadrado (6), Bonucci (6,5 e 6), De Ligt (6), Alex Sandro (6 e 5,5), Bentancur (6 e 5,5), Pjanic (5,5), Matuidi (6,5 e 5), Rabiot (5,5), Bernardeschi (5), Douglas Costa (6), Higuain (6,5), Ronaldo (5), Dybala (7,5). Milan: Donnarumma (6,5 e 7), Conti (6,5 e 7), Duarte (6), Romagnoli (5,5 e 6), Hernandez (6 e 6,5), Paquetà (6,5), Bennacer (6 e 7), Krunic (6), Bonaventura (5,5), Suso (5,5), Piatek (5), Leao (5 e 6), Calhanoglu (5 e 6).

Parma-Roma

Voti e pagelle

Parma: Sepe (7 e 6,5), Darmian (6 e 6,5), Iacoponi (7), Dermaku (6,5), Gagliolo (6,5), Kucka (7 e 6,5), Hernani (6,5 e 7,5), Scozzarella (6), Barillà (6), Kulusevski (8 e 7,5), Cornelius (7 e 6,5), Gervinho (6 e 5,5), Sprocati (7 e 6,5). Roma: Pau Lopez (7), Spinazzola (6 e 5,5), Santon (5,5), Smalling (6,5 e 6), Fazio (5,5 e 5), Diawara (5,5), Kolarov (5,5 e 5), Veretout (6,5 e 6), Mancini (5,5 e 5), Zaniolo (6 e 5,5), Pastore (5), Under (6 e 5,5), Kluivert (5,5), Dzeko (4,5 e 4).

Cagliari-Fiorentina

Voti e pagelle

Cagliari: Olsen (7 e 6,5), Cacciatore (7 e 6,5), Pisacane (7,5), Klavan (7), Pellegrini (6,5), Nandez (7), Cigarini (7), Rog (8), Nainggolan (8,5 e 9), Joao Pedro (7,5 e 7), Simeone (7,5), Cerri (6). Fiorentina: Dragowski (5,5), Milenkovic (4,5 e 4), Pezzella (5 e 4,5), Caceres (4,5 e 4), Lirola (4 e 5), Sottil (5,5), Pulgar (4 e 4,5), Badelj (4 e 4,5), Castrovilli (5), Benassi (5), Dalbert (4,5 e 5,5), Chiesa (5 e 4,5), Ghezzal (6), Vlahovic (6,5).

Lazio-Lecce

Voti e pagelle

Lazio: Strakosha (7,5 e 8), Patric (5,5 e 6), Bastos (5,5 e 5), Luiz Felipe (5,5), Acerbi (6,5), Lazzari (6), Milinkovic-Savic (7 e 7,5), Lucas Leiva (5,5 e 6), Cataldi (6), Luis Alberto (6,5 e 7), Lulic (5,5 e 6), Correa (7,5 e 8), Immobile (7 e 7,5). Lecce: Gabriel (5,5), Meccariello (5), Rossettini (6 e 5,5), Lucioni (5), Calderoni (5), Majer (5,5), Shakhov (5,5 e 6), Tachtsidis (6 e 5), Petriccione (6), Mancosu (6,5 e 6), Lapadula (7 e 7,5), Babacar (5), La Mantia (7 e 6,5).

Sampdoria-Atalanta

Voti e pagelle

Sampdoria: Audero (6), Bereszynski (6,5 e 6), Ferrari (6,5), Colley (6,5 e 6), Murru (6), Depaoli (6,5 e 6), Ekdal (6), Vieira (6,5 e 6), Jankto (6), Quagliarella (5,5), Ramirez (6), Caprari (5,5). Atalanta: Gollini (6,5 e 6), Toloi (6), Palomino (6,5 e 6), Djimsiti (6,5), Hateboer (5 e 6), Arana (6 e 5,5), De Roon (5,5 e 6), Pasalic (5,5 e 6,5), Castagne (5,5 e 6), Malinovskyi (4,5 e 5,5), Gomez (5,5 e 6,5), Muriel (4,5 e 6), Barrow (5,5 e 6).

Udinese-Spal

Voti e pagelle

Udinese: Musso (7,5), Becao (6 e 5,5), Troost-Ekong (6,5 e 6), Nuytinck (6,5), Mandragora (5,5 e 6), Jajalo (6 e 6,5), De Paul (5 e 6,5), Sema (5,5 e 6,5), Nestorovski (6,5 e 6), Okaka (5 e 5,5), Lasagna (5,5 e 6). Spal: Berisha (6), Cionek (6), Felipe (6 e 6,5), Tomovic (6), Strefezza (6,5 e 5,5), Sala (6), Missiroli (6 e 6,5), Valdifiori (6,5), Kurtic (6), Reca (5 e 6), Paloschi (5 e 5,5), Floccari (5 e 5,5), Petagna (5).

Brescia-Torino

Voti e pagelle

Brescia: Joronen (6), Sabelli (5,5), Magnani (5,5), Cistana (4,5), Mateju (4), Romulo (5), Tonali (5), Bisoli (5), Spalek (4,5), Donnarumma (5,5), Balotelli (5), Martella (6), Ayé (4). Torino: Sirigu (7), Izzo (6,5), Nkoulou (6,5), Bremer (6,5), Aina (7), Rincon (7), Lukic (6,5), Laxalt (6,5), Meité (6), Ansaldi (7), Verdi (5,5), Berenguer (7,5), Belotti (7,5).

Inter-Verona

Voti e pagelle

Inter: Handanovic (5,5), Skriniar (6,5), De Vrij (6,5), Bastoni (7), Lazaro (6), Vecino (6,5), Brozovic (6,5), Barella (7,5), Biraghi (5), Candreva (6,5), Martinez (6), Lukaku (5). Verona: Silvestri (6,5), Rrahmani (6), Gunter (5,5), Empereur (6), Faraoni (6), Amrabat (6), Pessina (6,5), Lazovic (6,5), Verre (7), Henderson (5), Zaccagni (6,5), Tutino (6), Salcedo (5).

Napoli-Genoa

Voti e pagelle

Napoli: Ospina (6), Di Lorenzo (5,5), Maksimovic (5,5), Koulibaly (6,5), Hysaj (6), Callejon (5), Llorente (5), Ruiz (5), Zielinski (6), Insigne (5), Elmas (6,5) Lozano (5), Mertens (5,5). Genoa: Radu (7), Ankersen (6), Romero (6), Zapata (6), Pajac (6,5), Cassata (6), Schone (5,5), Lerager (6), Agudelo (7), Pandev (6), Pinamonti (6).

Sassuolo-Bologna

Voti e pagelle

Sassuolo: Consigli (6,5), Kyriakopoulos (6,5 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Marlon (6), Romagna (6,5), Toljan (6,5 e 6), Djuricic (6 e 5,5), Locatelli (6,5), Magnanelli (7 e 6,5), Traoré (6), Berardi (6 e 5,5), Boga (7), Caputo (7,5), Defrel (6). Bologna: Skorupski (5 e 6), Bani (4,5 e 5), Danilo (4,5 e 5), Mbaye (4,5 e 5), Dzemaili (5,5 e 5), Krejci (5,5), Medel (5,5 e 5), Poli (5 e 6), Svanberg (5,5), Orsolini (6,5), Palacio (5,5), Sansone (5,5 e 6,5), Skov Olsen (5).