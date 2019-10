La Juventus supera a fatica il Genoa, il Napoli perde ancora terreno dalla vetta e De Laurentis si arrabbia con l'arbitro, la Lazio inguaia il Torino. Questi i principali risultati delle gare della 10a giornata di serie A in programma mercoledì. A Torino i bianconeri vincono solo all'ultimo respiro grazie al rigore di Ronaldo, dopo l'iniziale botta e risposta tra Bonucci e Kouamé (espulsi Cassata e Rabiot nel secondo tempo). Al San Paolo finisce 2-2 contro l'Atalanta, in virtù delle reti di Maksimovic e Milik per i partenopei, Freuler e Ilicic per i nerazzurri (le pagelle ragionate del match). 4-0 della squadra di Inzaghi sui granata, con il solito Immobile (doppietta), Acerbi e autogol di Belotti.

Guardando agli altri match, 4-0 anche della Roma sull'Udinese, nonostante l'espulsione di Fazio nel primo tempo (a segno Zaniolo, Smalling, Kluivert e Kolarov), 3-2 del Cagliari sul Bologna (doppio Joao Pedro e Simeone per i sardi, Santander e autogol di Olsen per i felsinei), 2-1 in rimonta della Fiorentina sul Sassuolo (Castrovilli e Milenkovic dopo l'iniziale vantaggio di Boga), 1-1 tra Sampdoria e Lecce (a Lapadula risponde Ramirez). Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Juventus-Genoa

Voti e pagelle

Juventus: Buffon (6), Cuadrado (6,5), Bonucci (7 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Rugani (5,5 e 5), Alex Sandro (5,5 e 5), Khedira (5,5 e 5), Bentancur (6 e 5), Rabiot (5,5 e 5), Matuidi (5,5), Ramsey (6), Bernardeschi (6 e 5,5), Douglas Costa (sv e 6), Dybala (7,5 e 7), Ronaldo (6,5). Genoa: Radu (6,5 e 6), Ghiglione (6,5), Romero (6,5), Zapata (6 e 6,5), Ankersen (6), Schone (6,5), Cassata (5,5 e 4,5), Pandev (6), Gumus (6), Agudelo (6,5 e 7), Kouamé (6,5 e 7), Sanabria (4), Pinamonti (5,5 e 6,5).

Napoli-Atalanta

Voti e pagelle

Napoli: Meret (5), Di Lorenzo (6 e 6,5), Maksimovic (6,5), Koulibaly (5 e 5,5), Luperto (5,5 e 6), Callejon (7), Allan (sv), Zielinski (7 e 6,5), Ruiz (7,5), Insigne (7), Lozano (5 e 5,5), Mertens (6 e 6,5), Milik (7). Atalanta: Gollini (7), Toloi (7), Djimsiti (5,5), Kjaer (6 e 5,5), Palomino (6), Hateboer (5,5 e 7), De Roon (5 e 5,5), Freuler (6,5 e 6), Gosens (6 e 5,5), Pasalic (6 e 6,5), Castagne (6), Gomez (6,5 e 5,5), Muriel (6,5 e 6), Ilicic (7,5).

Lazio-Torino

Voti e pagelle

Lazio: Strakosha (6 e 6,5), Patric (6,5), Acerbi (7 e 7,5), Radu (6,5 e 7), Marusic (6), Luis Alberto (7,5), Cataldi (6,5 e 7), Parolo (6), Milinkovic-Savic (5,5 e 6), Lulic (6,5), Immobile (7,5), Caicedo (6,5 e 6), Correa (5,5 e 5). Torino: Sirigu (6 e 5), Izzo (6 e 5,5), Nkoulou (4,5 e 4), Lyanco (5,5), Verdi (5,5), De Silvestri (5,5 e 6), Meité (6 e 5,5), Baselli (6 e 5), Djidji (5,5 e 5), Lukic (5), Laxalt (5), Zaza (5 e 5,5), Iago Falque (5 e 5,5), Belotti (5 e 6).

Udinese-Roma

Voti e pagelle

Udinese: Musso (5,5), Becao (4), Troost-Ekong (4 e 4,5), Samir (4), Ter Avest (4,5 e 5), Nestorovski (5), Mandragora (5), Barak (5), Jajalo (5), De Paul (4), Sema (5,5 e 4,5), Lasagna (4), Okaka (5,5 e 5). Roma: Pau Lopez (6,5), Santon (7 e 6), Smalling (7,5 e 7), Fazio (5 e 5,5), Kolarov (7,5), Mancini (7,5 e 7), Veretout (7,5 e 7), Zaniolo (8), Pastore (7,5 e 7), Cetin (6,5 e 6), Kluivert (8), Perotti (6,5 e 6), Dzeko (7).

Sassuolo-Fiorentina

Voti e pagelle

Sassuolo: Consigli (6), Toljan (6 e 5,5), Marlon (4,5 e 5), Romagna (5 e 5,5), Peluso (6), Duncan (5,5 e 6), Magnanelli (6), Djuricic (6 e 5,5), Obiang (5,5 e 5), Berardi (6), Caputo (5), Defrel (5,5 e 5), Boga (7 e 6,5). Fiorentina: Dragowski (7 e 6), Milenkovic (7), Pezzella (6), Venuti (6,5 e 6), Sottil (5), Ghezzal (6,5 e 6), Benassi (5,5 e 6), Pulgar (5 e 5,5), Castrovilli (7,5), Dalbert (6), Chiesa (6), Boateng (6,5 e 5,5), Vlahovic (6).

Cagliari-Bologna

Voti e pagelle

Cagliari: Olsen (6,5 e 5,5), Faragò (6), Pisacane (6,5), Klavan (7 e 6,5), Pellegrini (6,5), Nandez (5,5 e 6), Castro (6), Cigarini (7 e 6,5), Oliva (6,5 e sv), Rog (6,5), Nainggolan (6 e 6,5), Joao Pedro (7,5), Simeone (6 e 6,5). Bologna: Skorupski (6 e 5,5), Mbaye (5,5 e 6), Bani (5 e 4,5), Denswil (5 e 4,5), Krejci (6), Dzemaili (6,5 e 6), Schouten (6 e 5), Soriano (5,5), Orsolini (5,5 e 5), Skov Olsen (6), Santander (6,5), Palacio (5,5 e 6), Sansone (5 e 5,5).

Sampdoria-Lecce

Voti e pagelle

Sampdoria: Audero (6,5 e 6), Depaoli (5,5), Colley (6 e 5), Ferrari (6), Murru (5 e 5,5), Barreto (6 e 5), Ramirez (6,5), Ekdal (5,5), Vieira (5 e 6), Bertolacci (5 e 5,5), Leris (5,5), Quagliarella (6,5 e 6), Bonazzoli (6 e 5,5), Rigoni (5,5 e 6). Lecce: Gabriel (7), Meccariello (6,5 e 6), Lucioni (6,5 e 6), Rossettini (6,5 e 5,5), Dell'Orco (5,5 e 6), Tabanelli (7 e 6), Petriccione (7 e 6,5), Tachtsidis (5 e 6,5), Shakhov (6,5 e 7), Mancosu (6,5 e 6), Falco (6,5 e 7), Lapadula (7), Babacar (5,5 e 6).

Parma-Verona

Voti e pagelle

Parma: Sepe (5,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Darmian (5,5), Iacoponi (5,5 e 6), Dermaku (6,5 e 6), Pezzella (5), Sprocati (6), Kucka (5,5 e 5), Brugman (5,5 e 5), Barillà (5), Hernani (5,5 e 5), Gervinho (6), Kulusevski (6), Karamoh (5,5). Verona: Silvestri (6,5 e 7), Rrahmani (6,5), Kumbulla (6,5 e 7), Gunter (6 e 6,5), Faraoni (6 e 6,5), Amrabat (6,5 e 7), Veloso (6 e 6,5), Lazovic (7), Verre (6), Pessina (5,5 e 6), Salcedo (5 e 5,5), Zaccagni (5,5 e 6), Stepinski (5,5 e 6).

Brescia-Inter

Voti e pagelle

Brescia: Alfonso (6), Mateju (5 e 5,5), Cistana (6,5 e 6), Gastaldello (5,5 e 6), Martella (6), Sabelli (6 e 7), Bisoli (6 e 6,5), Tonali (7 e 6,5), Romulo (5 e 5,5), Mangraviti (5,5), Ndoj (6,5 e 6), Balotelli (6,5), Donnarumma (5,5). Inter: Handanovic (7,5), Godin (6), De Vrij (6), Skriniar (5,5 e 5), Candreva (5,5 e 6), Gagliardini (6), Brozovic (6), Barella (5,5 e 6), Asamoah (5 e 5,5), Biraghi (6 e sv) Lukaku (7), Martinez (6,5).