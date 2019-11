g

Ultima giornata prima della sosta di novembre e nuovo turno di fantacalcio. Dodicesima che sarà inaugurata oggi da Sassuolo–Bologna alle 20.45. Sabato quindi è la volta di Brescia–Torino (15), Inter-Verona (18) e Napoli–Genoa (20.45). Cagliari-Fiorentina è l’anticipo delle 12.30 di domenica, alle 15 poi Lazio-Lecce, Sampdoria-Atalanta, Udinese-Spal. Completano il quadro Parma-Roma alle 18 e Juventus–Milan alle 20.45.

Andiamo, dunque, a dare un’occhiata più nel dettaglio alle probabili formazioni, gara per gara, con a margine l’indicazione dei giocatori consigliati e sconsigliati per il fantacalcio. In caso di dubbi, non esitate a scriverci nello spazio commenti.

Sassuolo-Bologna

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli, Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos, Locatelli, Magnanelli, Duncan, Berardi, Caputo, Boga. Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Mbaye, Danilo, Bani, Krejci, Poli, Medel, Orsolini, Svanberg, Skov Olsen, Palacio.

Consigliati e sconsigliati

Sì Boga e Toljan, Danilo e Skov Olsen. No Romagna e Orsolini

Brescia-Torino

Brescia (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Cistana, Magnani, Mateju, Bisoli, Tonali, Romulo, Spalek, Ayé, Balotelli. Torino (3-5-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Lyanco, Ansaldi, Rincon, Lukic, Meité, Laxalt, Belotti, Verdi.

Consigliati e sconsigliati

Sì Tonali e Balotelli, Belotti e Meité. No Mateju e Lukic

Inter-Verona

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Lazaro, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi, Lukaku, Martinez. Verona (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Dawidowicz, Gunter, Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic, Zaccagni, Verre, Salcedo.

Consigliati e sconsigliati

Sì Lazaro e Martinez, Amrabat e Pessina. No Biraghi e Verre

Napoli-Genoa

Napoli (4-4-2): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Callejon, Zielinski, Elmas, Insigne, Milik, Lozano. Genoa (4-2-3-1): Radu, Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen, Schone, Radovanovic, Gumus, Agudelo, Pandev, Pinamonti.

Consigliati e sconsigliati

Sì Lozano e Di Lorenzo, Agudelo e Ghiglione. No Luperto e Radovanovic

Cagliari-Fiorentina

Cagliari (4-3-1-2): Olsen, Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone. Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Boateng, Chiesa.

Consigliati e sconsigliati

Sì Nandez e Nainggolan, Castrovilli e Milenkovic. No Pisacane e Badelj

Lazio-Lecce

Lazio (3-5-2): Strakosha, Patric, Acerbi, Bastos, Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Immobile, Caicedo. Lecce (4-3-1-2): Gabriel, Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni, Petriccione, Tachtsidis, Majer, Mancosu, Falco, Lapadula.

Consigliati e sconsigliati

Sì Lazzari e Luis Alberto, Mancosu e Majer. No Patric e Meccariello

Sampdoria-Atalanta

Sampdoria (4-3-1-2): Audero, Depaoli, Murillo, Colley, Murru, Rigoni, Ekdal, Viera, Jankto, Bonazzoli, Qugliarella. Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Kjaer, Palomino, Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne, Malinovskyi, Gomez, Muriel.

Consigliati e sconsigliati

Sì Depaoli e Bonazzoli, Pasalic e Gomez. No Murillo e Kjaer

Udinese-Spal

Udinese (3-5-2): Musso, Becao, Troost-Ekong, Nuytinck, Opoku, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema, Okaka, Nestorovski. Spal (3-5-2): Berisha, Cionek, Vicari, Tomovic, Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca, Floccari, Petagna.

Consigliati e sconsigliati

Sì De Paul e Sema, Strefezza e Reca. No Opoku e Cionek

Parma-Roma

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo, Kucka, Scozzarella, Barillà, Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov, Veretout, Mancini, Kluivert, Pastore, Zaniolo, Dzeko.

Consigliati e sconsigliati

Sì Kulusevski e Kucka, Zaniolo e Mancini. No Gagliolo e Fazio

Juventus-Milan

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Ramsey, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. Milan (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez, Paquetà, Bennacer, Krunic, Suso, Piatek, Calhanoglu.

Consigliati e sconsigliati

Sì Douglas Costa e Cuadrado, Hernandez e Calhanoglu. No De Ligt e Duarte.