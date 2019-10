Neanche il tempo di metabolizzare i risultati dell'ultimo weekend, che è già tempo di tornare in campo per la 10a giornata di serie A. Turno infrasettimanale di fantacalcio che sarà inaugurato oggi alle 19 da Parma-Verona, a seguire Brescia-Inter. Napoli-Atalanta è l'anticipo delle 19 di mercoledì, quindi dalle 21 Cagliari-Bologna, Juventus-Genoa, Lazio-Torino, Sampdoria-Lecce, Sassuolo-Fiorentina, Udinese-Roma. Completa il quadro Milan-Spal giovedì alle 21.

Andiamo, dunque, a dare un'occhiata alle probabili formazioni, gara per gara, a margine troverete anche l'indicazioni dei giocatori da schierare e da non schierare. In caso di dubbi, non esitate a scriverci nello spazio commenti, vi risponderemo a stretto giro.

Parma-Verona

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella, Kucka, Scozzarella, Barillà, Kulusevski, Gervinho, Karamoh. Verona (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Kumbulla, Gunter, Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Zaccagni, Salcedo, Stepinski.

Consigliati e sconsigliati

Sì Kulusevski e Scozzarella, Amrabat e Silvestri. No Pezzella e Gunter

Brescia-Inter

Brescia (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Cistana, Gastaldello, Mateju, Bisoli, Tonali, Romulo, Spalek, Ayé, Balotelli. Inter (3-5-2): Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah, Lukaku, Martinez.

Consigliati e sconsigliati

Sì Tonali e Romulo, Barella e Candreva. No Balotelli e Gagliardini

Napoli-Atalanta

Napoli (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne, Milik, Lozano. Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Castagne, Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens, Malinovskyi, Ilicic, Muriel.

Consigliati e sconsigliati

Sì Ruiz e Milik, Gosens e De Roon. No Luperto e Toloi

Cagliari-Bologna

Cagliari (4-3-1-2): Olsen, Pisacane, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini, Ionita, Cigarini, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone. Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Mbaye, Danilo, Bani, Krejci, Dzemaili, Svanberg, Orsolini, Soriano, Sansone, Palacio.

Consigliati e sconsigliati

Sì Cigarini e Joao Pedro, Soriano e Bani. No Klavan e Krejci

Juventus-Genoa

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Danilo, De Ligt, Demiral, Alex Sandro, Khedira, Bentancur, Matuidi, Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. Genoa (4-3-3): Radu, Ghiglione, Romero, Zapata, Barreca, Schone, Radovanovic, Lerager, Kouamé, Pinamonti, Pandev.

Consigliati e sconsigliati

Sì Dybala e Alex Sandro, Kouamé e Schone. No De Ligt e Barreca

Lazio-Torino

Lazio (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Immobile, Correa. Torino (3-4-2-1): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Lyanco, De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi, Iago Falque, Meité, Belotti.

Consigliati e sconsigliati

Sì Luis Alberto e Correa, Belotti e Nkoulou. No Radu e Iago Falque

Sampdoria-Lecce

Sampdoria (4-3-1-2): Audero, Bereszynski, Murillo, Colley, Murru, Rigoni, Vieira, Bertolacci, Jankto, Gabbiadini, Quagliarella. Lecce (4-3-3): Gabriel, Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni, Petriccione, Tachtsidis, Majer, Falco, Lapadula, Farias.

Consigliati e sconsigliati

Sì Gabbiadini e Bertolacci, Falco e Tachtsidis. No Murillo e Meccariello

Sassuolo-Fiorentina

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan, Marlon, Peluso, Muldur, Duncan, Magnanelli, Djuricic, Berardi, Caputo, Boga. Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Venuti, Sottil, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Boateng.

Consigliati e sconsigliati

Sì Djuricic e Duncan, Chiesa e Castrovilli. No Muldur e Badelj

Udinese-Roma

Udinese (3-5-2): Musso, Becao, Troost-Ekong, Samir, Ter Avest, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema, Okaka, Lasagna. Roma (4-2-3-1): Lopez, Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov, Veretout, Mancini, Zaniolo, Pastore, Kluivert, Dzeko.

Consigliati e sconsigliati

Sì Jajalo e Okaka, Smalling e Zaniolo. No Troost-Ekong e Kluivert

Milan-Spal

Milan (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Paquetà, Bennacer, Kessié, Rebic, Piatek, Calhanoglu. Spal (3-5-2): Berisha, Cionek, Vicari, Tomovic, Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Murgia, Reca, Paloschi, Petagna.