Fabio Cannavaro dovrà studiare se non vorrà perdere in maniera definitiva la panchina del Guangzhou Evergrande. Il club cinese a sorpresa ha deciso di sospendere l'ex campione del mondo italiano dall'incarico di allenatore. La panchina è stata ufficialmente affidata per ora al capitano e bandiera della squadra Zheng Zhi, mentre Cannavaro dovrà seguire un corso di cultura aziendale nei prossimi giorni.

Fabio Cannavaro sospeso da allenatore del Guangzhou Evergrande, dovrà tornare a studiare

Situazione davvero curiosa in casa Guangzhou Evergrande. In un comunicato ufficiale la società che milita nel massimo campionato cinese ha reso noto di aver allontanato Fabio Cannavaro dalla guida tecnica della squadra. Una decisione presa dopo il pareggio per 2-2 nell'ultimo match di campionato. Il classe 1973 nei prossimi giorni sarà obbligato a seguire un corso di cultura aziendale che, a quanto pare, sarà indispensabile per permettergli di tornare in panchina (se i vertici non dovessero decidere di optare per un definitivo cambio della guardia). Per il momento il suo posto sarà preso dal capitano Zheng Zhi che diventerà giocatore-allenatore nelle ultime 3 gare di campionato

Perché Fabio Cannavaro è stato sospeso dal Guangzhou Evergrande

Una decisione sorprendente alla luce dei risultati finora collezionati da Cannavaro con il Guangzhou che comunque guarda tutti dall'alto in classifica nel torneo cinese. Inoltre nel prossimo turno di campionato la formazione della città di Canton affronterà un delicatissimo scontro diretto contro la seconda della classe, ovvero lo Shanghai Sipg di Oscar, Hulk e Arnautovic, che si trova secondo a meno uno in classifica. Un rischio da parte della dirigenza che ha scelto di affrontare la prossima partita senza Cannavaro che ha pagato probabilmente anche l'eliminazione nella semifinale della Champions League asiatica. Un risultato figlio di due pareggi contro l'Urawa Red Diamond. Pit-stop dunque per l'ex difensore di Napoli, Parma, Inter, Juventus e Real Madrid che dovrà tornare a studiare.